सर्दी के मौसम सब से ज़्यादा हमारी त्वचा यानि स्किन इफेक्टिव होती है। सर्दियों के मौसम में त्वचा बेजान रूखी और रफ हो जाती है, और ऐसे मौसम में त्वचा पर पपड़ी जैसी जम जाती है। और इतना ही नहीं इस मौसम में एड़ियां होट व नाक की त्वचा फटने लगते हैं । सर्दियों में अगर आप भी इन समस्याओं से परेशान हैं तो नीचे दिए गए घरेलू उपाय आपके बहुत काम आएँगे

easy home tips to get rid of dry and lifeless skin in winter