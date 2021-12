अपनाए ये आसान उपाय सर्दियों में फटे होंठ से मिलेगा राहत हैं होंट होगा मुलायम

ठंडी का मौसम आते ही स्वास्थ की समस्या बढ़ जाती है । सर्द‍ियों में अक्‍सर होंठ फटने की समस्‍या होती है। ठंड के द‍िन में होंठ फटने से कई बार ल‍िप्‍स से खून न‍िकलने लगता है या ल‍िप्‍स की त्‍वचा ड्राय हो जाती है। होंठ की त्वचा मुलायम होती है। अगर आपका शरीर हाइड्रेट नहीं है तो हो सकता है क‍ि होंठ फट रहे हों। अगर आपको भी ये समस्‍या है तो आप नाइट में ल‍िप केयर रूटीन फॉलो कर सकते हैं।

नई दिल्ली : अगर आप सर्द‍ियों में फटे होंठ से परेशान है तो ल‍िप केयर रूटीन में आप क्‍लीन‍िंग स्‍क्रबिंग मॉइश्‍चराइजर आद‍ि को शाम‍िल करें साथ ही होंठ को मॉइश्‍चर देने के ल‍िए पानी का पर्याप्‍त मात्रा में सेवन करें। जिसे आप का होंट मुलायम और गुलाबी होगा । आइए जानते सर्दियों में होंट की देखभाल के लिए आसान टिप्स ।

easy remedies get relief for chapped lips in winter