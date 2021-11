सर्दियों में ड्राई स्किन से बचने और मेकअप करने के लिए जानिए आसान टिप्स

मौसम बदल गया है सर्दी ने अब दस्तक देदी है और मौसम में बदलाव के साथ हमारी ग्रूमिंग स्टाइल में भी बदलाव आना चाहिए। नहीं तो इसका असर हमारे चेहरे पर दिखता है। जैसे कि सर्दियों में भी आप चेहरे पर गर्मियों वाले उत्पाद लगाते रहें तो आपकी स्किन खराब हो सकती है। ये प्रोडक्ट्स आपकी स्किन को अंदर से ड्राई कर देती है और त्वचा टूटी हुई सी नजर आती है। इससे कई बार त्वचा की झुर्रियां और अन्य कमियां भी उभर कर नजर आती है। इसलिए ऐसे में आपको सर्दियों में कुछ खास मेकअप टिप्स अपनाने की कोशिश करनी चाहिए।

easy tips to avoid dry skin and make-up in winter