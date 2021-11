जानिए प्रेगनेंसी में मसालेदार भोजन करना स्वास्थ के लिए ठीक है या हानिकारक

महिलायें जब प्रेगनेंट होती है तो उस दौरान उनकी सेहत का ख्याल रखना बहुत जरूरी होता है । प्रेगनेंसी में अक्सर महिलाओं को अलग-अलग चीजें खाने का मन करता है। कभी वह खट्टे की तरफ भागती हैं तो कभी उनका कुछ तीखा खाने का मन करता है। वहीं कुछ महिलाएं तेज मसालेदार भोजन का भी सेवन करती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या गर्भावस्था के दौरान तेज मसालों का सेवन करना चाहिए तेज मसालों का सेवन करने से महिलाओं के साथ बच्चे की सेहत कैसे प्रभावित हो सकती है इसके बारे में भी पता होना जरूरी है।

eat spicy food during pregnancy okay or harmful