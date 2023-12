खाने में ज्यादा नमक डालना किडनी की बीमारी का खतरा बढ़ा सकता है: शोध

अध्ययन में शामिल 465,288 लोगों में पाया गया कि जिन लोगों ने खाने में ज्यादा नमक डाला, उनमें किडनी खराब होने का खतरा उन लोगों की तुलना में काफी ज्यादा था जो ऐसा नहीं करते थे। अध्ययन JAMA Network जर्नल में प्रकाशित हुआ है।

Eating too much salt can increase your risk of chronic kidney disease