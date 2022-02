Heart Health: क्या दिल को बीमरियों से बचाने में नहीं है सब्जियों की कोई भूमिका

Heart Health: इस बारे में कोई ठोस सबूत नहीं है कि अपनी डाइट में पर्याप्त मात्रा में पकी और कच्ची सब्जियों को शामिल करने से कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़ के खतरे के स्तर पर कोई प्रभाव पड़ता है।

Eating Vegetables Probably Won't Protect Your Heart, Study Says