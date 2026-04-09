9 अप्रैल 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

स्वास्थ्य

Egg For Weight Loss: वजन घटाना है तो रोजाना खाएं 3 अंडे! क्यों एक्सपर्ट ने कही ये बात

Egg For Weight Loss: क्या आप भी बढ़ते वजन से परेशान हैं? महंगे सप्लीमेंट्स के बजाय आपकी रसोई में रखा एक साधारण सा अंडा वजन घटाने में सबसे बड़ा मददगार साबित हो सकता है। आइए डॉक्टर शुभम वत्स्या (गैस्ट्रोएंटरोलॉजी सलाहकार) से जानते है की कैसे रोजाना के 3 अंडे खाकर आप अपना वजन कम कर सकते है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Nidhi Yadav

Apr 09, 2026

Egg For Weight Loss

Egg For Weight Loss (Image- gemini)

Egg For Weight Loss: वजन घटाने की बात आते ही हमारे दिमाग में उबली हुई सब्जियां और फीका खाना आने लगता है। लेकिन प्रकृति ने हमें एक ऐसा तोहफा दिया है जो स्वाद और सेहत दोनों में सबसे पहले आता है अंडा। हैल्थ एक्सपर्ट्स और न्यूट्रिशनिस्ट्स का मानना है कि अगर अंडे को सही तरीके से और सही समय पर खाया जाए, तो यह पेट की चर्बी पिघलाने में किसी जादुई छड़ी से कम नहीं है। आइए डॉक्टर शुभम वत्स्या(गैस्ट्रोएंटरोलॉजी सलाहकार) से जानते है की कैसे रोजाना के 3 अंडे खाकर आप अपना वजन कम कर सकते है।

भूख कम लगती है-

अंडे में हाई क्वालिटी प्रोटीन होता है। इसे खाने के बाद शरीर को तृप्ति महसूस होती है और भूख बढ़ाने वाला हार्मोन का स्तर कम हो जाता है। इसका मतलब है कि अगर आप सुबह नाश्ते में अंडा खाते हैं, तो आपको दोपहर तक स्नैक्स खाने की इच्छा नहीं होगी।

मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है-

अंडे में अमीनो एसिड्स होते हैं जो शरीर के मेटाबॉलिज्म को तेज करते हैं। जब मेटाबॉलिज्म तेज होता है, तो आपका शरीर आराम करते समय भी अधिक कैलोरी बर्न करता है। इसे थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड कहा जाता है।

अंडे में कैलोरी कम होती है-

एक उबले हुए अंडे में लगभग केवल 70 से 80 कैलोरी होती है, लेकिन इसमें विटामिन डी-1, बी-12 और कोलीन जैसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व भरपूर मात्रा में होते हैं। यानी कम कैलोरी में शरीर को पूरा पोषण मिल जाता है।

वजन घटाने के लिए कैसे खाएं अंडा?

  • उबला हुआ अंडा (Boiled Egg) खाएं।
  • सब्जियों वाला ऑमलेट खाएं।
  • अक्सर लोग वजन घटाने के चक्कर में पीला हिस्सा फेंक देते हैं। हालांकि इसमें फैट होता है।

क्या कहते है विशेषज्ञ?

डॉक्टर शुभम का कहना है कि वजन घटाने के लिए अंडे को नाश्ते (Breakfast) में शामिल करना सबसे ज्यादा असरदार होता है। शोध बताते हैं कि जो लोग नाश्ते में अंडे लेते हैं, वे उन लोगों की तुलना में 65% ज्यादा वजन घटा पाते हैं जो नाश्ते में केवल भारी कार्बोहाइड्रेट (जैसे पराठा या पूरी) लेते हैं।

डिसक्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह किसी क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प नहीं है। इसलिए पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।

ये भी पढ़ें

Egg For Weight Loss: ब्रेकफास्ट, वर्कआउट के बाद या शाम? जानें वजन घटाने के लिए अंडा खाने का परफेक्ट टाइम
स्वास्थ्य
egg for weight loss, eggs for weight loss breakfast, post workout eggs benefits,

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

health

health news

Published on:

09 Apr 2026 07:00 am

Hindi News / Health / Egg For Weight Loss: वजन घटाना है तो रोजाना खाएं 3 अंडे! क्यों एक्सपर्ट ने कही ये बात

बड़ी खबरें

View All

स्वास्थ्य

ट्रेंडिंग

लाइफस्टाइल

Migraine VS Cervicogenic Headache: सिरदर्द मतलब सिर्फ माइग्रेन नहीं, कहीं आपकी गर्दन तो नहीं असली विलेन

Migraine VS Cervicogenic Headache
स्वास्थ्य

वैज्ञानिकों ने पकड़ी कैंसर की ‘कमजोरी’, खुश होकर किया चौंकाने वाला खुलासा, इलाज की नई राह और आसान

Cancer Feed Master Antioxidant Glutathione
Patrika Special News

Male Contraceptive Pill: बिना हार्मोन बदले रोका जा सकता है स्पर्म? पुरुषों के लिए आ सकता है नया बर्थ कंट्रोल

Male Contraceptive Pill
स्वास्थ्य

Microplastics in Human Body: हर हफ्ते शरीर में जा रहा 5 ग्राम प्लास्टिक! जानिए माइक्रोप्लास्टिक से सेहत को क्या है नुकसान

Microplastics in Human Body
स्वास्थ्य

Kidney Tumors : एम्स जोधपुर ने रचा इतिहास, जटिल किडनी स्टोन की सर्जरी सफल, जानिए लक्षण और कारण

Multiple Kidney Tumors surgery success, AIIMS Jodhpur,
स्वास्थ्य
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.