Egg For Weight Loss: वजन घटाना है तो रोजाना खाएं 3 अंडे! क्यों एक्सपर्ट ने कही ये बात

Egg For Weight Loss: वजन घटाने की बात आते ही हमारे दिमाग में उबली हुई सब्जियां और फीका खाना आने लगता है। लेकिन प्रकृति ने हमें एक ऐसा तोहफा दिया है जो स्वाद और सेहत दोनों में सबसे पहले आता है अंडा। हैल्थ एक्सपर्ट्स और न्यूट्रिशनिस्ट्स का मानना है कि अगर अंडे को सही तरीके से और सही समय पर खाया जाए, तो यह पेट की चर्बी पिघलाने में किसी जादुई छड़ी से कम नहीं है। आइए डॉक्टर शुभम वत्स्या(गैस्ट्रोएंटरोलॉजी सलाहकार) से जानते है की कैसे रोजाना के 3 अंडे खाकर आप अपना वजन कम कर सकते है।