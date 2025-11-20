Egg For Weight Loss: ब्रेकफास्ट, वर्कआउट के बाद या शाम? जानें वजन घटाने के लिए अंडा खाने का परफेक्ट टाइम

Egg For Weight Loss: वजन घटाने की कोशिश में अंडा हमेशा से एक बेहतरीन विकल्प माना जाता है। यह प्रोटीन से भरपूर होता है, जल्दी तैयार हो जाता है और भूख को लंबे समय तक नियंत्रित रखता है। लेकिन केवल अंडा अपनी डाइट में शामिल करना काफी नहीं, बल्कि इसे सही समय पर खाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। ऐसे में यह सवाल महत्वपूर्ण हो जाता है कि ब्रेकफास्ट, वर्कआउट के बाद या शाम अंडा खाने का सबसे असरदार समय कौन-सा है? इंटरनेशनल जर्नल ऑफ ओबेसिटी ने बताया है कि दिन में अंडा खाने का सही समय कौन-सा है, और यह कैसे आपकी वेट लॉस जर्नी पर सीधा प्रभाव डाल सकता है। आइए जानते हैं वह सही समय जो फैट बर्निंग को और भी प्रभावी बना देता है।