Egg For Weight Loss: ब्रेकफास्ट, वर्कआउट के बाद या शाम? जानें वजन घटाने के लिए अंडा खाने का परफेक्ट टाइम

Best time to eat eggs for weight loss
Egg For Weight Loss: वजन घटाने की कोशिश में अंडा हमेशा से एक बेहतरीन विकल्प माना जाता है। यह प्रोटीन से भरपूर होता है, जल्दी तैयार हो जाता है और भूख को लंबे समय तक नियंत्रित रखता है। लेकिन केवल अंडा अपनी डाइट में शामिल करना काफी नहीं, बल्कि इसे सही समय पर खाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। ऐसे में यह सवाल महत्वपूर्ण हो जाता है कि ब्रेकफास्ट, वर्कआउट के बाद या शाम अंडा खाने का सबसे असरदार समय कौन-सा है? इंटरनेशनल जर्नल ऑफ ओबेसिटी ने बताया है कि दिन में अंडा खाने का सही समय कौन-सा है, और यह कैसे आपकी वेट लॉस जर्नी पर सीधा प्रभाव डाल सकता है। आइए जानते हैं वह सही समय जो फैट बर्निंग को और भी प्रभावी बना देता है।
सुबह के ब्रेकफास्ट में अंडा खाना वजन घटाने वालों के लिए सबसे अच्छा माना जाता है क्योंकि इसमें भरपूर हाई-क्वालिटी प्रोटीन होता है। ये प्रोटीन पेट को कई घंटों तक भरा रखता है और बार-बार भूख लगने से रोकता है।सुबह अंडा खाने से ब्लड शुगर पूरे दिन बैलेंस रहता है और दिन भर की अनहेल्दी क्रेविंग्स (मिठाई, नमकीन, जंक फूड) अपने आप कंट्रोल हो जाती हैं।उबले अंडे, चने के साथ बॉयल्ड एग सलाद, कम तेल में बना ऑम्लेट, या सब्जियों के साथ भुर्जी सभी बहुत टेस्टी और हेल्दी विकल्प हैं।
अगर आप जिम या कोई भी वर्कआउट करते हैं तो ये जान लें कि वर्कआउट के 30-60 मिनट के अंदर अंडा खाना सबसे बेहतरीन चीज है।अंडा तुरंत हाई-क्वालिटी प्रोटीन और अमीनो एसिड देता है, जिससे मांसपेशियों की रिकवरी बहुत तेज होती है और अगले दिन दर्द (soreness) काफी कम रहता है।अंडा लीन मसल्स बनाने में मदद करता है, जिससे मेटाबॉलिज्म बढ़ता है और कैलोरी अपने आप तेजी से बर्न होती है। इसलिए वर्कआउट करने वालों के लिए अंडा वजन घटाने को और भी प्रभावी बनाता है।
शाम को अंडा खाना हल्का और पौष्टिक विकल्प है। शाम या रात का खाना हल्का रखना चाहिए और अंडा इसके लिए परफेक्ट है। ये पेट को अच्छे से भरता है, लेकिन भारीपन बिल्कुल नहीं देता।अंडे में मौजूद ट्रिप्टोफैन और मेलाटोनिन बनाने वाले तत्व नींद की क्वालिटी को बहुत बेहतर करते हैं। अच्छी नींद वजन कंट्रोल करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है।साथ ही, शाम को अंडा खाने से रात में देर से भूख नहीं लगती, कुल कैलोरी इनटेक कम रहता है और वजन घटना आसान हो जाता है।
आम तौर पर हफ्ते में 6–7 अंडे खाना सुरक्षित माना जाता है और यह शरीर की जरूरतों को पूरा करता है। बस ध्यान रखें कि अंडे को तला हुआ न खाएं उबला, पोच्ड या कम तेल में बना अंडा वजन घटाने के लिए ज्यादा फायदेमंद होता है।
