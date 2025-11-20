Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

स्वास्थ्य

Egg For Weight Loss: ब्रेकफास्ट, वर्कआउट के बाद या शाम? जानें वजन घटाने के लिए अंडा खाने का परफेक्ट टाइम

Egg For Weight Loss: अंडा न केवल प्रोटीन से भरपूर होता है, बल्कि दिनभर ऊर्जा बनाए रखने और भूख को नियंत्रित करने में भी मदद करता है। लेकिन क्या सिर्फ अंडा खाना ही काफी है? नहीं इसे किस समय खाया जाए, यह भी आपके वेट लॉस रिजल्ट्स को काफी हद तक प्रभावित कर सकता है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

MEGHA ROY

Nov 20, 2025

egg for weight loss, eggs for weight loss breakfast, post workout eggs benefits,

Best time to eat eggs for weight loss|फोटो सोर्स –Freepik

Egg For Weight Loss: वजन घटाने की कोशिश में अंडा हमेशा से एक बेहतरीन विकल्प माना जाता है। यह प्रोटीन से भरपूर होता है, जल्दी तैयार हो जाता है और भूख को लंबे समय तक नियंत्रित रखता है। लेकिन केवल अंडा अपनी डाइट में शामिल करना काफी नहीं, बल्कि इसे सही समय पर खाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। ऐसे में यह सवाल महत्वपूर्ण हो जाता है कि ब्रेकफास्ट, वर्कआउट के बाद या शाम अंडा खाने का सबसे असरदार समय कौन-सा है? इंटरनेशनल जर्नल ऑफ ओबेसिटी ने बताया है कि दिन में अंडा खाने का सही समय कौन-सा है, और यह कैसे आपकी वेट लॉस जर्नी पर सीधा प्रभाव डाल सकता है। आइए जानते हैं वह सही समय जो फैट बर्निंग को और भी प्रभावी बना देता है।

नाश्ते में अंडा खाना क्यों है सबसे ज्यादा फायदेमंद?


सुबह के ब्रेकफास्ट में अंडा खाना वजन घटाने वालों के लिए सबसे अच्छा माना जाता है क्योंकि इसमें भरपूर हाई-क्वालिटी प्रोटीन होता है। ये प्रोटीन पेट को कई घंटों तक भरा रखता है और बार-बार भूख लगने से रोकता है।सुबह अंडा खाने से ब्लड शुगर पूरे दिन बैलेंस रहता है और दिन भर की अनहेल्दी क्रेविंग्स (मिठाई, नमकीन, जंक फूड) अपने आप कंट्रोल हो जाती हैं।उबले अंडे, चने के साथ बॉयल्ड एग सलाद, कम तेल में बना ऑम्लेट, या सब्जियों के साथ भुर्जी सभी बहुत टेस्टी और हेल्दी विकल्प हैं।

वर्कआउट के बाद अंडा खाने के फायदे


अगर आप जिम या कोई भी वर्कआउट करते हैं तो ये जान लें कि वर्कआउट के 30-60 मिनट के अंदर अंडा खाना सबसे बेहतरीन चीज है।अंडा तुरंत हाई-क्वालिटी प्रोटीन और अमीनो एसिड देता है, जिससे मांसपेशियों की रिकवरी बहुत तेज होती है और अगले दिन दर्द (soreness) काफी कम रहता है।अंडा लीन मसल्स बनाने में मदद करता है, जिससे मेटाबॉलिज्म बढ़ता है और कैलोरी अपने आप तेजी से बर्न होती है। इसलिए वर्कआउट करने वालों के लिए अंडा वजन घटाने को और भी प्रभावी बनाता है।

शाम को अंडा खाने के फायदे


शाम को अंडा खाना हल्का और पौष्टिक विकल्प है। शाम या रात का खाना हल्का रखना चाहिए और अंडा इसके लिए परफेक्ट है। ये पेट को अच्छे से भरता है, लेकिन भारीपन बिल्कुल नहीं देता।अंडे में मौजूद ट्रिप्टोफैन और मेलाटोनिन बनाने वाले तत्व नींद की क्वालिटी को बहुत बेहतर करते हैं। अच्छी नींद वजन कंट्रोल करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है।साथ ही, शाम को अंडा खाने से रात में देर से भूख नहीं लगती, कुल कैलोरी इनटेक कम रहता है और वजन घटना आसान हो जाता है।

वजन घटाने के लिए कितने अंडे खाएं?

आम तौर पर हफ्ते में 6–7 अंडे खाना सुरक्षित माना जाता है और यह शरीर की जरूरतों को पूरा करता है। बस ध्यान रखें कि अंडे को तला हुआ न खाएं उबला, पोच्ड या कम तेल में बना अंडा वजन घटाने के लिए ज्यादा फायदेमंद होता है।

ये भी पढ़ें

Signs of Spoiled Eggs: अंडा अगर दिखे ऐसा, तो भूलकर भी न खाएं, वरना फूड पॉइजनिंग के हो सकते हैं साइड इफेक्ट्स
लाइफस्टाइल
Food Poisoning From Eggs,how to store eggs properly,Egg freshness test,

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

20 Nov 2025 09:45 am

Hindi News / Health / Egg For Weight Loss: ब्रेकफास्ट, वर्कआउट के बाद या शाम? जानें वजन घटाने के लिए अंडा खाने का परफेक्ट टाइम

बड़ी खबरें

View All

स्वास्थ्य

ट्रेंडिंग

लाइफस्टाइल

सर्दियों में देर से करते हैं डिनर, हो सकती हैं ये बीमारियां, जानें विंटर में Dinner का परफेक्ट टाइम क्या है?

dinner during winter
स्वास्थ्य

मीठा या नमकीन? दिल की सेहत के लिए आखिर क्या है सबसे बड़ा खतरा

Sugar vs Salt Which Is Worse
स्वास्थ्य

पेट का दर्द क्यों हो सकता है कैंसर की पहली निशानी? इन संकेत से समझिए

Early Signs of Gynecological Cancer
स्वास्थ्य

सबरीमला तीर्थयात्रियों को ‘ब्रेन-ईटिंग अमीबा’ से सावधान रहने की जरूरत

Brain Eating Amoeba
बैंगलोर

शुरुआती शिक्षा का हिस्सा हो मस्तिष्क स्वास्थ्य का बुनियादी ज्ञान

बैंगलोर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.