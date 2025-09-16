Signs of Spoiled Eggs: अंडा अगर दिखे ऐसा, तो भूलकर भी न खाएं, वरना फूड पॉइजनिंग के हो सकते हैं साइड इफेक्ट्स

Signs of Spoiled Eggs: अंडा हमारी डेली डाइट का अहम हिस्सा है। चाहे नाश्ते में ऑमलेट बनाना हो, सलाद में ऐड करना हो या फिर बेकिंग करनी हो अंडे हर जगह फिट बैठते हैं। प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स से भरपूर होने की वजह से इसे हेल्दी फूड माना जाता है। लेकिन यही अंडा अगर खराब हो जाए, तो यह शरीर के लिए जहर साबित हो सकता है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि गलत या सड़ा हुआ अंडा खाने से फूड पॉइजनिंग, पेट की गड़बड़ी और कई बार सीरियस इंफेक्शन भी हो सकता है। इसलिए जरूरी है कि हम समय रहते पहचान लें कि अंडा अब खाने लायक है या नहीं।आइए जानते हैं ऐसे 11 संकेत, जिनसे साफ हो जाता है कि अंडा खराब हो चुका है और आपको उसे तुरंत फेंक देना चाहिए।
पैक्ड अंडों के कार्टन पर Sell By, Use by या Pack Date लिखा होता है। सामान्यत: पैकिंग के 4–5 हफ्ते तक अंडा फ्रिज में सही रहता है। अगर डेट निकल गई है तो अंडा खाने से बचें।
क्रैक या टूटा हुआ अंडा बैक्टीरिया के लिए ओपन डोर जैसा होता है। ऐसे अंडों को कभी भी इस्तेमाल न करें, क्योंकि पकाने से भी सभी जर्म्स खत्म नहीं होते।
अगर अंडे का शेल छूते ही स्लिमी या चिकना लगे, तो समझ लीजिए उसमें बैक्टीरिया पनप रहे हैं। ऐसे अंडे तुरंत फेंक दें।
अंडे के छिलके पर सफेद पाउडर या फफूंदी दिखाई दे तो यह खराबी का साफ संकेत है। इसमें मौजूद हानिकारक फंगस स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकते हैं।
एक कटोरी पानी में अंडा डालकर चेक करें। ताजा अंडा नीचे बैठ जाता है, जबकि पुराना अंडा ऊपर तैरने लगता है।
अगर अंडा तोड़ते ही सड़ी-गली सल्फर जैसी गंध आए, तो वह बिल्कुल भी खाने योग्य नहीं है।
अंडे की सफेदी ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। अगर उसमें हरे या गुलाबी रंग के धब्बे दिखें, तो यह बैक्टीरिया का असर है।
फ्रेश अंडे की सफेदी थोड़ी गाढ़ी होती है। लेकिन अगर वह पानी जैसी हो गई है, तो अंडा पुराना हो चुका है।
ताजा अंडे की जर्दी गोल और गाढ़े पीले-नारंगी रंग की होती है। अगर वह चपटी और फीकी लगे, तो इसे खाने से बचें।
कभी-कभी पुराने अंडे को हिलाने पर उसके अंदर से हल्की आवाज आती है। यह भी संकेत है कि वह खराब हो चुका है।
अगर टॉर्च की रोशनी में अंडे के अंदर बड़ी हवा की थैली नजर आए, तो यह पुराना अंडा है और इसे खाना रिस्की हो सकता है।