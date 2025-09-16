Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

लाइफस्टाइल

Signs of Spoiled Eggs: अंडा अगर दिखे ऐसा, तो भूलकर भी न खाएं, वरना फूड पॉइजनिंग के हो सकते हैं साइड इफेक्ट्स

Signs of Spoiled Eggs: अंडा अगर खराब हो जाए, तो यह शरीर के लिए ज़हर साबित हो सकता है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि गलत या सड़ा हुआ अंडा खाने से फूड पॉइजनिंग, पेट की गड़बड़ी और कई बार सीरियस इंफेक्शन भी हो सकता है।

भारत

MEGHA ROY

Sep 16, 2025

Food Poisoning From Eggs,how to store eggs properly,Egg freshness test,
How To Check Egg Freshness|फोटो सोर्स – Freepik

Signs of Spoiled Eggs: अंडा हमारी डेली डाइट का अहम हिस्सा है। चाहे नाश्ते में ऑमलेट बनाना हो, सलाद में ऐड करना हो या फिर बेकिंग करनी हो अंडे हर जगह फिट बैठते हैं। प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स से भरपूर होने की वजह से इसे हेल्दी फूड माना जाता है। लेकिन यही अंडा अगर खराब हो जाए, तो यह शरीर के लिए जहर साबित हो सकता है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि गलत या सड़ा हुआ अंडा खाने से फूड पॉइजनिंग, पेट की गड़बड़ी और कई बार सीरियस इंफेक्शन भी हो सकता है। इसलिए जरूरी है कि हम समय रहते पहचान लें कि अंडा अब खाने लायक है या नहीं।आइए जानते हैं ऐसे 11 संकेत, जिनसे साफ हो जाता है कि अंडा खराब हो चुका है और आपको उसे तुरंत फेंक देना चाहिए।

एक्सपायरी डेट निकल जाना

पैक्ड अंडों के कार्टन पर Sell By, Use by या Pack Date लिखा होता है। सामान्यत: पैकिंग के 4–5 हफ्ते तक अंडा फ्रिज में सही रहता है। अगर डेट निकल गई है तो अंडा खाने से बचें।

ये भी पढ़ें

Omelette Vs Boiled Egg वेट लॉस के लिए कौन है ज्यादा हेल्दी ऑप्शन?
लाइफस्टाइल
Boiled egg nutrition,Omelette calories,Eggs for weight loss,

छिलके में दरार

क्रैक या टूटा हुआ अंडा बैक्टीरिया के लिए ओपन डोर जैसा होता है। ऐसे अंडों को कभी भी इस्तेमाल न करें, क्योंकि पकाने से भी सभी जर्म्स खत्म नहीं होते।

छिलका चिपचिपा लगना

अगर अंडे का शेल छूते ही स्लिमी या चिकना लगे, तो समझ लीजिए उसमें बैक्टीरिया पनप रहे हैं। ऐसे अंडे तुरंत फेंक दें।

फंगस या पाउडर जैसा पदार्थ

अंडे के छिलके पर सफेद पाउडर या फफूंदी दिखाई दे तो यह खराबी का साफ संकेत है। इसमें मौजूद हानिकारक फंगस स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकते हैं।

पानी में अंडा डालकर चेक करें

एक कटोरी पानी में अंडा डालकर चेक करें। ताजा अंडा नीचे बैठ जाता है, जबकि पुराना अंडा ऊपर तैरने लगता है।

बदबू आना

अगर अंडा तोड़ते ही सड़ी-गली सल्फर जैसी गंध आए, तो वह बिल्कुल भी खाने योग्य नहीं है।

सफेदी का हरा या गुलाबी होना

अंडे की सफेदी ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। अगर उसमें हरे या गुलाबी रंग के धब्बे दिखें, तो यह बैक्टीरिया का असर है।

सफेदी का बहुत पतला होना

फ्रेश अंडे की सफेदी थोड़ी गाढ़ी होती है। लेकिन अगर वह पानी जैसी हो गई है, तो अंडा पुराना हो चुका है।

जर्दी चपटी और फीकी होना

ताजा अंडे की जर्दी गोल और गाढ़े पीले-नारंगी रंग की होती है। अगर वह चपटी और फीकी लगे, तो इसे खाने से बचें।

झटके पर आवाज आना

कभी-कभी पुराने अंडे को हिलाने पर उसके अंदर से हल्की आवाज आती है। यह भी संकेत है कि वह खराब हो चुका है।

टॉर्च टेस्ट में बड़ी एयर सेल

अगर टॉर्च की रोशनी में अंडे के अंदर बड़ी हवा की थैली नजर आए, तो यह पुराना अंडा है और इसे खाना रिस्की हो सकता है।

ये भी पढ़ें

Egg In Breakfast: ब्रेकफास्ट में अंडा खाना कितना हेल्दी है? खासतौर पर ये 3 लोग बनाए रखें दूरी
लाइफस्टाइल
Egg In Breakfast, egg breakfast benefits, egg health benefits in morning,

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Healthy Lifestyle

लाइफस्टाइल

Updated on:

16 Sept 2025 09:11 am

Published on:

16 Sept 2025 09:04 am

Hindi News / Lifestyle News / Signs of Spoiled Eggs: अंडा अगर दिखे ऐसा, तो भूलकर भी न खाएं, वरना फूड पॉइजनिंग के हो सकते हैं साइड इफेक्ट्स

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.