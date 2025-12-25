Diabetes Remission: हमेशा के लिए ठीक हो सकता है डायबिटीज? एक्सपर्ट ने बताया रिमिशन का फॉर्मूला

हां, खासकर टाइप-2 डायबिटीज में। रिसर्च बताती है कि सही डाइट, एक्सरसाइज और वजन कम करने से शुगर कंट्रोल काफी बेहतर हो सकता है। एक बड़ी स्टडी में देखा गया कि जिन लोगों ने कैलोरी कंट्रोल और नियमित एक्सरसाइज को अपनाया, उनमें डायबिटीज रिमिशन के चांस ज्यादा थे। सबसे अहम बात है वजन कम करना। सिर्फ 5% वजन घटाने से भी इंसुलिन बेहतर तरीके से काम करने लगता है और ब्लड शुगर कंट्रोल में आने लगती है। यानी बहुत बड़ा बदलाव करने की जरूरत नहीं, छोटे कदम भी असर दिखाते हैं।