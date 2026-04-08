Male Contraceptive Pill: बिना हार्मोन बदले रोका जा सकता है स्पर्म? पुरुषों के लिए आ सकता है नया बर्थ कंट्रोल

Cornell University के वैज्ञानिकों ने एक खास प्रक्रिया पर काम किया, जिसे meiosis कहते हैं। यही प्रक्रिया शरीर में स्पर्म बनाने के लिए जरूरी होती है। उन्होंने JQ1 नाम के एक कंपाउंड का इस्तेमाल किया, जिससे इस प्रक्रिया को कुछ समय के लिए रोक दिया गया। इसका नतीजा यह हुआ कि स्पर्म बनना बंद हो गया। सबसे खास बात यह रही कि जब दवा बंद की गई, तो स्पर्म बनना फिर से शुरू हो गया और प्रजनन क्षमता (fertility) वापस आ गई।