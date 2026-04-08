Microplastics in Human Body: हर हफ्ते शरीर में जा रहा 5 ग्राम प्लास्टिक! जानिए माइक्रोप्लास्टिक से सेहत को क्या है नुकसान

Microplastics in Human Body:आज के समय में माइक्रोप्लास्टिक (microplastics) हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं, चाहे पीने का पानी हो, खाना हो या हवा। Journal of Hazardous Materials Letters में छपी एक स्टडी के मुताबिक, एक इंसान हर हफ्ते करीब 5 ग्राम प्लास्टिक निगल रहा है, जो लगभग एक क्रेडिट कार्ड के बराबर होता है। वहीं रिसर्च बताती है कि सालभर में हम 50,000 से ज्यादा माइक्रोप्लास्टिक कण अपने शरीर में ले जाते हैं।