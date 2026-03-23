भारत के महानगरों में खतरनाक सुपरबग्स का उभार, एंटीबायोटिक दवाओं को बेअसर कर रहे तेजी से विकसित होते बैक्टीरिया



सीसीएमबी के निदेशक डॉ. विनय के. नंदिकूरी के अनुसार, पारंपरिक लैब परीक्षणों के माध्यम से इस तरह के सूक्ष्म बदलावों को पहचान पाना मुश्किल था। इसलिए इस शोध में ‘शॉटगन मेटाजेनोमिक्स’ नामक उन्नत तकनीक का उपयोग किया गया, जिससे बैक्टीरिया के जीन स्तर पर होने वाले परिवर्तनों को विस्तार से समझा जा सका। इस तकनीक ने यह स्पष्ट किया कि बैक्टीरिया केवल जीवित रहने के लिए ही नहीं, बल्कि दवाओं को निष्क्रिय करने के लिए भी खुद को ढाल रहे हैं। ‘नेचर कम्युनिकेशंस’ में प्रकाशित इस रिपोर्ट के अनुसार, बैक्टीरिया विशेष प्रकार के जीन विकसित कर रहे हैं, जो उन्हें एंटीबायोटिक दवाओं के प्रभाव से बचाते हैं। कुछ जीन बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति को इतना मजबूत बना देते हैं कि दवाएं उसे भेद नहीं पातीं। वहीं कुछ बैक्टीरिया ऐसे एंजाइम बनाते हैं जो दवाओं के अणुओं को नष्ट कर देते हैं या उन्हें कोशिका से बाहर निकाल देते हैं।