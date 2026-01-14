14 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

स्वास्थ्य

Cooking Oil : ये 5 जानलेवा बीमारियां दे रहा है आपका कुकिंग ऑयल! डॉक्टर से जानिए रोजाना कितना तेल का सेवन करना है सही

Cooking Oil: ज्यादा तेल खाना दिल के लिए खतरनाक हो सकता है। कार्डियोलॉजिस्ट बता रहे हैं रोज कितना तेल सुरक्षित है और कौन-सा तेल दिल के लिए बेहतर।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Dimple Yadav

Jan 14, 2026

Cooking Oil Heart Health

Cooking Oil Heart Health (Photo - gemini ai)

Cooking Oil Heart Health: खाना पकाने में तेल हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा है। सब्जी हो, दाल हो या रोटी के साथ बनने वाला कोई तड़का तेल के बिना खाना अधूरा सा लगता है। लेकिन अगर तेल की मात्रा ज्यादा हो जाए, तो यही तेल धीरे-धीरे दिल की सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है। यही वजह है कि तेल का इस्तेमाल संतुलन में करना बहुत जरूरी है।

दिन में कितना तेल खाना सही है?

कार्डियोलॉजी के डॉ. गजिंदर कुमार गोयल बताते हैं कि एक व्यक्ति को रोजाना 3 से 4 चम्मच तेल से ज्यादा नहीं लेना चाहिए। यह मात्रा करीब 15 से 20 मिलीलीटर होती है। अगर महीने की बात करें, तो एक हेल्दी व्यक्ति के लिए 500 से 600 मिलीलीटर तेल काफी होता है। यानी चार लोगों के परिवार के लिए महीने में 2 लीटर से ज्यादा तेल नहीं होना चाहिए।

दिल के लिए कौन-सा तेल बेहतर है?

डॉ. गोयल के मुताबिक, सरसों का तेल, सूरजमुखी का तेल और ऑलिव ऑयल दिल के लिए बेहतर माने जाते हैं। सरसों का तेल, खासकर कच्ची घानी या लकड़ी से पिरा हुआ तेल, भारतीय खाना पकाने के लिए सबसे अच्छा है। इसका स्मोक पॉइंट करीब 250 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी यह तेज आंच पर भी खराब नहीं होता।

सूरजमुखी का तेल भी एक ठीक विकल्प है।

ऑलिव ऑयल सेहत के लिए अच्छा माना जाता है, लेकिन इसका स्मोक पॉइंट कम होता है, इसलिए यह भारतीय तड़के और डीप फ्राई के लिए ज्यादा सही नहीं है।

रिफाइंड तेल से क्यों बचें?

डॉ. गोयल रिफाइंड तेल से बचने की सलाह देते हैं। उनका कहना है कि ये तेल बहुत ज्यादा तापमान और केमिकल्स से प्रोसेस किए जाते हैं। इससे तेल में ऐसे तत्व बन सकते हैं जो समय के साथ खराब कोलेस्ट्रॉल (LDL) बढ़ाते हैं और दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ा देते हैं।

दिल के मरीजों के लिए सख्त नियम

अगर किसी को पहले से दिल की बीमारी है, तो उसे और ज्यादा सावधान रहना चाहिए। ऐसे लोगों के लिए महीने में 750 मिलीलीटर से ज्यादा तेल नहीं होना चाहिए। डॉ. गोयल सलाह देते हैं कि दिल के मरीज 80% सरसों का तेल और 20% देसी घी या मक्खन का संतुलित इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि स्वाद और पोषण दोनों बना रहे।

ज्यादा तेल खाने से क्या नुकसान होते हैं?

कभी-कभार ज्यादा तेल वाला खाना खाने से तुरंत नुकसान नहीं होता, लेकिन अगर रोजाना आदत बन जाए, तो इससे नसों में ब्लॉकेज, मोटापा, डायबिटीज, हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा बढ़ सकता है।

ये भी पढ़ें

सर्दियों में दिल को दुरुस्त रखने करना होगा ये छोटा सा काम…
भोपाल
Heart Health Alert Healthy Heart Tips

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

14 Jan 2026 03:53 pm

Hindi News / Health / Cooking Oil : ये 5 जानलेवा बीमारियां दे रहा है आपका कुकिंग ऑयल! डॉक्टर से जानिए रोजाना कितना तेल का सेवन करना है सही

बड़ी खबरें

View All

स्वास्थ्य

ट्रेंडिंग

लाइफस्टाइल

Bigg Boss OTT 3 : शिवानी ही नहीं एक और कंटेस्टेंट को भी पैनिक अटैक, जानिए ये कितना खतरनाक और लक्षण क्या हैं

bigg boss tamil 9, sandra suffers panic attack, Bigg Boss OTT 3, Shivani Kumari,
स्वास्थ्य

फलों पर काला नमक डालना, हेल्थ एक्सपर्ट से जानें क्या यह सही है या गलत

काला नमक और सेहत, Black Salt Ayurveda Advice,
लाइफस्टाइल

अंगूर क्यों कहलाते हैं किडनियों के लिए वरदान?

grapes for kidney, kidney health foods, red grapes benefits, natural kidney care,
लाइफस्टाइल

Health Benefits: मौत को दे सकते हैं मात? सिर्फ 2 मिनट सीढ़ियां चढ़ना और 5 मिनट की नींद कर सकती है कमाल! रिपोर्ट में खुलासा

Health Benefits
स्वास्थ्य

महिलाओं को ही क्यों होता है पेट में ज्यादा दर्द? वैज्ञानिकों ने खोज निकाला इसका Secret कनेक्शन!

Women Gut Pain Estrogen
स्वास्थ्य
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.