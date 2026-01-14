Cooking Oil : ये 5 जानलेवा बीमारियां दे रहा है आपका कुकिंग ऑयल! डॉक्टर से जानिए रोजाना कितना तेल का सेवन करना है सही

Cooking Oil Heart Health: खाना पकाने में तेल हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा है। सब्जी हो, दाल हो या रोटी के साथ बनने वाला कोई तड़का तेल के बिना खाना अधूरा सा लगता है। लेकिन अगर तेल की मात्रा ज्यादा हो जाए, तो यही तेल धीरे-धीरे दिल की सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है। यही वजह है कि तेल का इस्तेमाल संतुलन में करना बहुत जरूरी है।