छोटे बच्चों के लिए ज्यादा स्क्रीन टाइम, भाषा विकास पर बड़ा असर

Too much screen time for young children : एक अंतरराष्ट्रीय अध्ययन के अनुसार, टेलीविजन और स्मार्टफोन जैसी डिजिटल स्क्रीन का अधिक उपयोग छोटे बच्चों की भाषा विकास क्षमता को प्रभावित कर सकता है।