SPECIAL REPORT : कैसे तय होगा कि किसको कौन सी कोरोना वैक्सीन की डोज दी जाए?

हर वैक्सीन की अपनी विशेषता है। ऐसे में सवाल है कि किसे, कौन सी वैक्सीन लगवानी चाहिए? क्या इसके लिए कोई मानक भी तय होगा? (WHICH VACCINE IS IMPORTANT FOR YOU) यह सवाल सिर्फ देश ही नहीं पूरी दुनिया में उठ रहा है क्योंकि कई देशों में दो वैक्सीन से ज्यादा को मंजूरी मिल चुकी है।