Fake Medicines: क्या आप खा रहे हैं दवा या जहर? 167 दवाएं क्वालिटी टेस्ट में फेल, घर में रखी दवाइयां तुरंत करें चेक

किसी दवा को NSQ तब माना जाता है जब वह तय किए गए एक या उससे ज्यादा क्वालिटी पैरामीटर पर खरी नहीं उतरती। इसका मतलब यह नहीं होता कि वह दवा हर हाल में खतरनाक है, लेकिन वह सरकार द्वारा तय मानकों के अनुसार सही नहीं पाई जाती। CDSCO ने साफ किया है कि यह समस्या सिर्फ उसी बैच तक सीमित होती है, जिसकी जांच की गई है। इसका मतलब यह है कि बाजार में मौजूद उसी दवा के दूसरे बैच जरूरी नहीं कि खराब हों। इसलिए आम लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है।