Nipah Virus: 75% मौत का खतरा और कोई वैक्सीन नहीं! बिना दवा के इस वायरस से लड़ने के लिए डॉक्टर ने दी सुपर अर्जेंट सलाह

निपाह वायरस की पहचान पहली बार 1998 में हुई थी। इसके बाद भारत, बांग्लादेश, मलेशिया और फिलीपींस जैसे देशों में इसके मामले सामने आए। इसका सबसे बड़ा स्रोत फ्रूट बैट्स हैं। जब लोग कच्चा खजूर का रस (डेट पाम सैप) पीते हैं या ऐसे फल खाते हैं, जिन पर चमगादड़ों की लार या पेशाब लगी हो, तो संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। डॉ. नेहा मिश्रा कहती हैं कि कई बार निपाह वायरस की शुरुआत में कोई खास लक्षण नहीं दिखते। इससे बीमारी की पहचान देर से होती है और संक्रमण दूसरों तक फैल सकता है।