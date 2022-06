Health Tips: थकान और तनाव ले सकते है पुरुषों की जान, हो सकते हैं हार्ट अटैक का शिकार, ऐसे बरतें सावधानियां

Health Tips: थकान और तनाव से जूझ रहे पुरुषों को हार्ट अटैक होने की संभावना सबसे अधिक होती है। महिलाओं की तुलना में पुरुषों पर थकान और तनाव का ज्यादा असर पड़ता है। ऐसे में पुरुषों को खुद का विशेष ध्यान रखना चाहिए।

Health Tips: आजकल की बदलती लाइफस्टाइल और भागदौड़ की जिंदगी में ज्यादातर लोग हार्ट अटैक के शिकार हो रहे हैं। थकान और तनाव की वजह से ज्यादातर पुरुष हार्ट अटैक के शिकार हैं। क्योंकि थकान और तनाव का बुरा असर सीधे व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता हैं, जिससे स्वास्थ्य जुड़ी कई समस्याएं हो सकती है। ऐसे में पुरुषों को अपना विशेष ध्यान रखने की जरूरत होती है। ध्यान न रखने की वजह से हार्ट अटैक का खतरा बढ़ सकता है। पुरुषों के दिमाग में कई तरह की बातें चलती हैं, ऐसे में पुरुष अपने दिमाग को शांत रखें। अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें। तो आइए जानते हैं पुरुषों को सावधानी कैसे बरतनी चाहिए

Fatigue and stress cause of heart attack in men