Diwali Air Pollution: दिवाली के प्रदूषण से घुटन महसूस हो रही है? जानें फेफड़ों को राहत देने के सरल तरीके

Diwali Air Pollution: दिवाली के दौरान आतिशबाजी और पटाखों से हवा में प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ जाता है, जिससे खासकर शहरों में हवा में घुटन महसूस होने लगती है। दिवाली के बाद दिल्ली-एनसीआर की हवा एक बार फिर खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है। मंगलवार सुबह अधिकतर इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 'बहुत खराब' और 'गंभीर' श्रेणी में दर्ज किया गया। अगर आप भी इस प्रदूषण से परेशान हैं और अपने फेफड़ों को राहत देना चाहते हैं, तो जानिए कुछ सरल और प्रभावी तरीके जो आपको मदद कर सकते हैं