Diwali Air Pollution: दिवाली के प्रदूषण से घुटन महसूस हो रही है? जानें फेफड़ों को राहत देने के सरल तरीके

Diwali Air Pollution: दिवाली के बाद दिल्ली-एनसीआर की हवा एक बार फिर खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है। मंगलवार सुबह अधिकतर इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 'बहुत खराब' और 'गंभीर' श्रेणी में दर्ज किया गया।

भारत

image

MEGHA ROY

Oct 22, 2025

Tips to improve air quality Post-Diwali|फोटो सोर्स – Freepik

Diwali Air Pollution: दिवाली के दौरान आतिशबाजी और पटाखों से हवा में प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ जाता है, जिससे खासकर शहरों में हवा में घुटन महसूस होने लगती है। दिवाली के बाद दिल्ली-एनसीआर की हवा एक बार फिर खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है। मंगलवार सुबह अधिकतर इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 'बहुत खराब' और 'गंभीर' श्रेणी में दर्ज किया गया। अगर आप भी इस प्रदूषण से परेशान हैं और अपने फेफड़ों को राहत देना चाहते हैं, तो जानिए कुछ सरल और प्रभावी तरीके जो आपको मदद कर सकते हैं

क्यों होती है परेशानी?

जैसे ही हवा में प्रदूषण का स्तर बढ़ता है, वैसे ही सांस लेने में तकलीफ, सीने में भारीपन, खांसी और गले में जलन जैसी समस्याएं आम हो जाती हैं। प्रदूषित हवा में मौजूद बारीक कण (PM2.5 और PM10) सीधे फेफड़ों तक पहुंचते हैं और वहां सूजन या संक्रमण पैदा कर सकते हैं। लंबे समय तक ऐसा माहौल शरीर को धीरे-धीरे कमजोर बना सकता है, और यह हृदय रोग, हाई ब्लड प्रेशर, यहां तक कि कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का जोखिम भी बढ़ा देता है।

खुद को बचाने के आसान उपाय

  • प्रदूषण के चरम समय में खासतौर पर सुबह और शाम के वक्त बाहर निकलने से बचें, जब स्मॉग सबसे घना होता है।
  • अगर बाहर जाना जरूरी हो, तो साधारण मास्क की जगह N95 या N99 मास्क का इस्तेमाल करें, जो हानिकारक कणों को फिल्टर करने में सक्षम होते हैं।
  • तुलसी, स्नेक प्लांट और मनी प्लांट जैसे पौधे लगाएं जो प्राकृतिक रूप से हवा को साफ करने में मदद करते हैं।
  • शरीर में मौजूद जहरीले तत्वों को बाहर निकालने के लिए हाइड्रेट रहना बेहद जरूरी है। पानी के साथ हर्बल चाय या तुलसी, अदरक वाला काढ़ा भी फायदेमंद हो सकता है।
  • प्राकृतिक और पौष्टिक आहार लें जैसे मौसमी फल, हरी सब्जियां और हल्दी-दूध। इससे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बेहतर होती है।
  • अगर लगातार खांसी, सांस लेने में परेशानी, आंखों में जलन या थकान महसूस हो रही हो, तो इसे मामूली न समझें। तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें।

Published on:

22 Oct 2025 12:35 pm

Hindi News / Health / Diwali Air Pollution: दिवाली के प्रदूषण से घुटन महसूस हो रही है? जानें फेफड़ों को राहत देने के सरल तरीके

