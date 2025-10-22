Diwali Air Pollution: दिवाली के प्रदूषण से घुटन महसूस हो रही है? जानें फेफड़ों को राहत देने के सरल तरीके

Tips to improve air quality Post-Diwali|फोटो सोर्स – Freepik
Diwali Air Pollution: दिवाली के दौरान आतिशबाजी और पटाखों से हवा में प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ जाता है, जिससे खासकर शहरों में हवा में घुटन महसूस होने लगती है। दिवाली के बाद दिल्ली-एनसीआर की हवा एक बार फिर खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है। मंगलवार सुबह अधिकतर इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 'बहुत खराब' और 'गंभीर' श्रेणी में दर्ज किया गया। अगर आप भी इस प्रदूषण से परेशान हैं और अपने फेफड़ों को राहत देना चाहते हैं, तो जानिए कुछ सरल और प्रभावी तरीके जो आपको मदद कर सकते हैं
जैसे ही हवा में प्रदूषण का स्तर बढ़ता है, वैसे ही सांस लेने में तकलीफ, सीने में भारीपन, खांसी और गले में जलन जैसी समस्याएं आम हो जाती हैं। प्रदूषित हवा में मौजूद बारीक कण (PM2.5 और PM10) सीधे फेफड़ों तक पहुंचते हैं और वहां सूजन या संक्रमण पैदा कर सकते हैं। लंबे समय तक ऐसा माहौल शरीर को धीरे-धीरे कमजोर बना सकता है, और यह हृदय रोग, हाई ब्लड प्रेशर, यहां तक कि कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का जोखिम भी बढ़ा देता है।
बड़ी खबरेंView All
स्वास्थ्य
ट्रेंडिंग
लाइफस्टाइल