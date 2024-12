हर किसी के लिए फायदेमंद नहीं है मेथी का पीना, जानिए किन लोागों को नहीं करना चाहिए इसका सेवन

इन लोगों के लिए नुकसानदायक मेथी का पानी : Fenugreek water is harmful for these people गैस और बदहजमी मेथी पानी (Fenugreek water) का सेवन करने के बाद कुछ व्यक्तियों को अपच की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इसके परिणामस्वरूप उन्हें खट्टी डकारें आ सकती हैं और पेट में गैस उत्पन्न हो सकती है। कुछ मामलों में, मेथी पानी दस्त का कारण भी बन सकता है। यदि आपको मेथी पानी पीने के बाद ऐसी कोई समस्या महसूस हो रही है, तो आपको इसे पीना बंद कर देना चाहिए।

सांस से जुड़ी समस्या मेथी के कुछ घटक इन व्यक्तियों में एलर्जी उत्पन्न कर सकते हैं। कुछ व्यक्तियों को मेथी का पानी पीने के बाद सांस लेने में कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है, और उनके गले से घरघराहट की आवाज सुनाई देती है। विशेष रूप से, यह एलर्जी उन अंगों को प्रभावित करती है जो सांस लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब ये अंग एलर्जी के प्रभाव में आते हैं, तो सांस लेने की नली संकुचित हो सकती है, जिससे घरघराहट की आवाज उत्पन्न होती है।

गर्भपात का खतरा कई अध्ययनों से यह स्पष्ट हुआ है कि कुछ महिलाओं में मेथी का पानी पीने से गर्भपात का जोखिम बढ़ सकता है। गर्भवती महिलाओं को मेथी का पानी (Fenugreek water) पीने से परहेज करना चाहिए। बॉयोमेड सेंट्रल जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन में बताया गया है कि गर्भवती महिलाओं में गर्भपात कई कारकों पर निर्भर करता है, जिसमें उनका आहार भी शामिल है। मेथी से बने खाद्य पदार्थों का सेवन भी गर्भपात का एक संभावित कारण हो सकता है।