अनदेखी सचाई: खतरे में है फिंगरप्रिंट पहचान? AI का खुलासा!

संयुक्त राज्य के कोलंबिया विश्वविद्यालय के इंजीनियर्स ने एक नए ए.आई. बनाया है जिसने फॉरेंसिक्स में एक दीर्घकालिक धारणा को टूटा है - कि एक ही व्यक्ति के विभिन्न उंगलियों के फिंगरप्रिंट (Fingerprints) कभी भी एक दूसरे से मिलते हैं।

Fingerprint Fallacy: Not All Prints Are Unique, Says AI