जि़न्दगी की जंग लड़ी, खुद बनी प्रेरणा दुसरो को दे रही हौसला

बचने की उम्मीद 99 प्रतिशत तक नहीं थी, लेकिन जीने की चाह ने उन्हें इस घातक बीमा इनरी से भी उबार दिया बिलासपुर. अलका पांडेय जब 40 साल की थी, उस समय डॉक्टर ने कहा की उन्हें अल्सर है। लेकिन आगे की जांच में पता चला की उन्हें कैंसर है और उनके बचने के केवल एक परसेंट चांस है।

Fought the battle of life, became an inspiration and gave courage to others.