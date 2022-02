डायबिटीज के मरीजों के लिए नुकसानदायक हो सकता है इन फलों का सेवन

अनार एक बहुत ही गुणकारी फल है। हिमोग्लोबिन बढ़ाने से लेकर कई स्वास्थ्य समस्याओं में अनार के फायदे देखे जा सकते हैं। लेकिन गुणों के साथ-साथ अनार में शुगर भी पर्याप्त मात्रा में होती है, जिसके अधिक सेवन से डायबिटीज के रोगियों का ब्लड ग्लूकोस लेवल बढ़ सकता है। आपको बता दें कि एक अनार में शर्करा की मात्रा लगभग 39 ग्राम होती है।

Fruits To Avoid In Diabetes In Hindi