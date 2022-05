Garlic for bad cholesterol: कोलेस्ट्रॉल घटाने के लिए बेस्ट घरेलू नुस्खा है लहसुन, जानें इसके फायदे और खाने का तरीका

अगर धमिनियों में जमा कोलेस्ट्रॉल आपके लिए मुसीबत बन रहा है तो लहसुन को अपनी डाइट का हिस्सा बना लें। कुछ दिन के सेवन से ही जिद्दी मोम जैसा लिसलिसा कोलेस्ट्रॉल पिघलने लगेगा। लहसुन एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को बढ़ता है। लहसुन ब्लड प्रेशर और ब्लड की एंटीऑक्सीडेंट क्षमता बहुत ही चमत्पकारिक रूप से प्रभाव दिखाता है।

ऐसे करें लहसुन का सेवन- Ways To Use It लहसुन के तेज स्मेल की वजह एलीसिन होता है और यही तत्त्व कोलेस्ट्रॉल के लिए फायदेमंद होता है। रोजाना आधा या एक कच्चे लहसुन को सुबह खाली पेट खाने से कोलेस्ट्रॉल लेवल 8-9% कम हो सकता है।

लहसुन के हैं और भी फायदे -Garlic Benefits इम्यूनिटी को बढ़ाने वाला- Garlic Boosts Immunity

कोविड ही नहीं , किसी भी तरह के संक्रमण से बचने के लिए इम्युनिटी का मजबूत होना जरूरी है। लहसुन खाने से आपकी इम्युनिटी बढ़ेगी।

सूजन कम करता है लहसुन -Garlic is a anti-inflammatory

जोड़ और मसल्स में दर्द ही नहीं सूजन को भी लहसुन कम करता है। लहसुन खाने के साथ लहसुन के तेल से मालिश करने से आपकी सारी सूजन उतर सकती है। यह एक एंटी इन्फ्लेमेटरी का काम करता है।

स्किन व बालों के लिए लाभदायक-Garlic is Good for Hair & Skin

लहसुन में एंटी-ऑक्सीडेंट्स होते हैं जोकि आपकी स्किन के लिए लाभदायक होते हैं। यह माना जाता है कि अगर आप कच्चे लहसुन को अपनी स्किन पर रगड़ लेते हैं तो इससे आपके पिंपल्स ठीक हो जाते हैं। यह पिंपल्स वाले बैक्टीरिया को मारने में लाभदायक होता है। लहसुन आपके बालों के लिए भी लाभदायक होता है। इससे आपके बाल लंबे और घने होने में मदद मिलती है।

डिस्क्लेमर- आर्टिकल में सुझाए गए टिप्स और सलाह केवल आम जानकारी के लिए दिए गए हैं और इसे आजमाने से पहले किसी पेशेवर चिकित्सक सलाह जरूर लें। किसी भी तरह का फिटनेस प्रोग्राम शुरू करने, एक्सरसाइज करने या डाइट में बदलाव करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श जरूर लें।