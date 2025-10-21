बिना सलाह बच्चों को दवा देना हो सकता है खतरनाक

बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. सुनील कुमार एम. के अनुसार हर दवा सभी के लिए उपयुक्त नहीं होती। एलर्जी या साइड इफेक्ट्स Allergies or side effects का खतरा हमेशा रहता है। कुछ दवाइयां पाचन संबंधी समस्याएं, चकत्ते (रैशेज) या सांस लेने में दिक्कत पैदा कर सकती हैं। इसलिए दवा देने से पहले एलर्जी की जांच जरूरी है।बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. सोमशेखर ने बताया कि बहुत से लोग बिना सलाह के एंटीबायोटिक्स तक दे देते हैं। एंटीबायोटिक्स antibiotics का अधिक प्रयोग ड्रग रेजस्टिेंस बढ़ा रहा है। बिना चिकित्सक की सलाह पर एंटीबायोटिक्स लेना और कोर्स पूरा न करना जीवाणुओं को दवाओं के प्रति प्रतिरोधी बना देता है। परिणामस्वरूप, जरूरत पडऩे पर दवाएं असर नहीं करतीं।