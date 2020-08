HELTH TIPS : अमरूद के बेशुमार फायदे : इम्युनिटी बढ़ाता, बीपी-डाइबिटीज को कंट्रोल रखता

-अमरूद में कम कैलोरी और फाइबर अधिक होता है। (Guava has fewer calories and more fiber)

-पेट संबंधी विकार, कैंसर में भी मददगार