Dental Care: मसड़ों से खून और मुंह से आने वाली बदबू हो सकती है इस गंभीर बीमारी का संकेत

Dental Care: अगर आपके भी मसड़ों से खून और मुंह से बदबू आते है तो ये पायरिया के लक्षण हो सकते है। समय रहते इस बीमारी पर ध्यान न दिया गया तो ये गंभीर रूप ले सकती है। पायरिया शरीर में कैल्शियम की कमी होने, मसूड़ों की खराबी और दांत-मुंह की साफ सफाई में कमी रखने से होता है। जब आप अपने दांतों को ठीक से साफ नहीं करते, तो बैक्टीरिया बढ़कर आपके दांतों पर जमा हो जाते हैं। चलिए जानते है पायरिया होने के संकेत के बारे में

Dental Care: दांतों की साफ सफाई में कमी होने से जो बीमारी सबसे जल्दी होती है वो है पायरिया। पायरिया को मसूड़ों की बीमारी कहा जाता है। यह मसूड़ों का एक गंभीर संक्रमण होता है। समय रहते इस बीमारी पर ध्यान नहीं दिया गया, तो यह बढ़कर इतना फैल जाती है कि दांत हिलना शुरू हो जाते हैं। एक बार दांत निकल गए तो , इन्हें रिप्लेस कराना न केवल टाइम कंज्यूमिंग है, बल्कि बहुत मुश्किल भी है। पायरिया शरीर में कैल्शियम की कमी होने, मसूड़ों की खराबी और दांत-मुंह की साफ सफाई में कमी रखने से होता है। इस रोग में मसूड़े पिलपिले और खराब हो जाते हैं और उनसे खून आता है। सांसों की बदबू की वजह भी पायरिया को ही माना जाता है।

Gum bleeding and smelling mouth can be symptom of serious disease