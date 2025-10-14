Gym Lovers ध्यान दें! भारी वजन उठाना आपकी आंखों की रोशनी छीन सकता है, जानें कैसे

यह एक आंखों से जुड़ी बीमारी है जिसमें शरीर के अंदर दबाव अचानक बढ़ने के कारण रेटिना की छोटी-छोटी रक्त वाहिकाएं फट जाती हैं। ऐसा आमतौर पर तब होता है जब कोई व्यक्ति बहुत भारी वजन उठाते वक्त या ज़ोर लगाते समय सांस रोक लेता है। ऐसे में आंख के अंदर खून जमा हो जाता है और कुछ समय के लिए दिखाई देना बंद हो सकता है। ज्यादातर मामलों में यह समस्या कुछ हफ्तों में अपने आप ठीक हो जाती है, लेकिन लापरवाही बरतने पर यह स्थायी नुकसान का कारण बन सकती है।