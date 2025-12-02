Haldi Ke Side Effects: हल्दी खाने वाले सावधान! इसका ओवरडोज इन आंगो को कर सकता है खराब, जानें कैसे करें इस्तेमाल

हल्दी के फायदे तभी मिलते हैं जब इसे संतुलित मात्रा में लिया जाए। यहां कुछ आसान टिप्स हैं। खाना पकाने में हल्दी का सामान्य उपयोग बिल्कुल सुरक्षित है। हाई-डोज सप्लीमेंट्स लेने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लें। अगर आप खून पतला करने वाली दवाइयां लेते हैं, तो सप्लीमेंट से बचें। पेट कमजोर है तो खाली पेट हल्दी वाले सप्लीमेंट न लें। अगर लीवर की कोई दिक्कत है, तो नियमित उच्च मात्रा बिल्कुल न लें। किसी भी तरह का रिएक्शन दिखे तो तुरंत सेवन रोक दें। हल्दी एक फायदेमंद मसाला है, लेकिन हर अच्छी चीज की तरह इसे भी सीमित मात्रा में ही लेना सुरक्षित रहता है। सही तरीका अपनाकर आप हल्दी के गुणों का पूरा लाभ ले सकते हैं, बिना किसी अनचाहे साइड इफेक्ट के।