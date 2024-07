Hand Transplantation : किडनी-लिवर की तरह अब हाथ का भी हो सकेगा दान, जरूरतमंदों को मिलेगी नई जिंदगी

मध्य प्रदेश में जल्द शुरू होगा हाथ प्रत्यारोपण Hand transplant will start soon in Madhya Pradesh मध्य प्रदेश में जल्द हाथों का प्रत्यारोपण (Hand Transplantation) शुरू होगा। अस्पताल में रजिस्ट्रेशन के बाद ब्रेन डेड मरीजों से हाथ दान में लेकर जरूरतमंद मरीजों में प्रत्यारोपित किया जाएगा। राज्य में हाथ प्रत्यारोपण (Hand Transplantation) से हर माह पांच से 10 मरीजों को लाभ मिलेगा। जल्द ही राज्य स्तर पर प्रत्यारोपण के प्रशिक्षण शुरू होंगे।

देश में हाथ प्रत्यारोपण की स्थिति Status of hand transplant in the country अब तक दिल्ली, चंडीगढ़, कोच्चि और मुंबई जैसे शहरों में करीब 50 हाथ प्रत्यारोपण (Hand Transplantation) हुए हैं। जिन अस्पतालों के पास लाइसेंस, डोनर और रिसीवर होंगे, वहां यह प्रक्रिया शुरू हो सकेगी। नोटो की लिस्ट में अब तक किडनी, लिवर, हार्ट, लंग, स्किन समेत 12 अंगों के डोनेशन का रजिस्ट्रेशन होता था। हैंड डोनेशन को 13वें नंबर पर जोड़ा गया है।