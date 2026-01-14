Health Benefits: मौत को दे सकते हैं मात? सिर्फ 2 मिनट सीढ़ियां चढ़ना और 5 मिनट की नींद कर सकती है कमाल! रिपोर्ट में खुलासा

मेडिकल जर्नल The Lancet में छपी एक स्टडी के मुताबिक, रोजाना अपनी वॉक में सिर्फ पांच मिनट का इजाफा करने से मौत का खतरा कम हो सकता है। जो लोग पहले से थोड़ा एक्टिव थे, उनमें मौत का जोखिम करीब 10 फीसदी तक कम हुआ, जबकि सबसे कम एक्टिव लोगों में भी करीब 6 फीसदी की कमी देखी गई। इतना ही नहीं, अगर कोई इंसान दिन में बैठने का समय 30 मिनट कम कर दे, तो कुल मौतों का खतरा करीब 7 फीसदी तक घट सकता है। आमतौर पर लोग दिन में लगभग 10 घंटे बैठे रहते हैं, जबकि कुछ लोग 12 घंटे तक बैठे रहते हैं। ऐसे ज्यादा बैठने वालों में भी इसका फायदा देखा गया।