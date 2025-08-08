Walk for Live Longer: लंबा जीना है तो ऐसे टहलिए, नई स्टडी में वॉक को लेकर ये बातें आई सामने

Walk for Live Longer: अगर आप सोचते हैं कि लंबी उम्र पाना सिर्फ जिम, योगा या महंगे फिटनेस गैजेट्स से ही संभव है बल्किआपके पास पहले से ही एक ऐसा “जादुई नुस्खा” मौजूद है, जो न पैसे मांगता है और न ही ज्यादा मेहनत वॉक। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है सिर्फ चलना ही काफी नहीं, बल्कि कैसे चलते हैं यह भी उतना ही मायने रखता है। हाल ही में American Journal of Preventive Medicine में प्रकाशित एक नई स्टडी ने यह साबित किया है कि आपकी वॉक का स्पीड, आपकी उम्र और सेहत दोनों पर गहरा असर डाल सकता है।
अमेरिका के साउथईस्टर्न राज्यों में की गई इस रिसर्च में करीब 79,856 लोगों को शामिल किया गया। नतीजों ने चौंकाने वाला सच बताया ,सिर्फ 15 मिनट रोजाना तेज चाल से चलना, मौत का खतरा करीब 20% तक घटा सकता है। वहीं, दिन में तीन घंटे से ज़्यादा धीमे चलने से भी फायदा तो मिला, लेकिन असर उतना गहरा नहीं था।
हर किसी के लिए आसान – यह लो-इंपैक्ट एक्टिविटी है, जिसे किसी भी उम्र, फिटनेस लेवल और लाइफस्टाइल में शामिल किया जा सकता है।
दिल की क्षमता बढ़ाता है – तेज चाल एक एरोबिक एक्सरसाइज है, जो दिल की पंपिंग पावर और ऑक्सीजन सप्लाई को बेहतर बनाती है।
बीमारियों का खतरा घटाता है – मोटापा, हाई ब्लड प्रेशर और खराब कोलेस्ट्रॉल जैसी समस्याओं पर काबू पाने में मदद करता है।
रिसर्च में पाया गया कि तेज चाल से वॉक करने का असर सबसे ज्यादा हृदय रोग और उससे होने वाली मौतों पर पड़ा, लेकिन इसका फायदा सभी प्रकार की बीमारियों से बचाव में भी देखा गया।