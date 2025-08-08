Walk for Live Longer: लंबा जीना है तो ऐसे टहलिए, नई स्टडी में वॉक को लेकर ये बातें आई सामने

Walk for Live Longer: अगर आप सोचते हैं कि लंबी उम्र पाना सिर्फ जिम, योगा या महंगे फिटनेस गैजेट्स से ही संभव है बल्किआपके पास पहले से ही एक ऐसा “जादुई नुस्खा” मौजूद है, जो न पैसे मांगता है और न ही ज्यादा मेहनत वॉक। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है सिर्फ चलना ही काफी नहीं, बल्कि कैसे चलते हैं यह भी उतना ही मायने रखता है। हाल ही में American Journal of Preventive Medicine में प्रकाशित एक नई स्टडी ने यह साबित किया है कि आपकी वॉक का स्पीड, आपकी उम्र और सेहत दोनों पर गहरा असर डाल सकता है।