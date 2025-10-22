Walking Benefits: रोज 4,000 कदम, सेहत के लिए वरदान, बुजुर्गों के लिए नई रिसर्च से हुआ खुलासा

अगर कोई बुजुर्ग हफ्ते में तीन या उससे अधिक दिन 4,000 कदम चलते हैं, तो उनका किसी भी कारण से मौत का खतरा 40% तक घट जाता है। हालांकि, दिल की बीमारी से मौत का खतरा फिर भी 27% पर स्थिर रहा।शोधकर्ताओं ने एक अहम बात यह बताई कि कितने दिन आप टारगेट पूरा करते हैं, उससे ज्यादा जरूरी है आप कुल कितने कदम चलते हैं। यानी यह मायने नहीं रखता कि आप रोज चल रहे हैं या हफ्ते में सिर्फ दो दिन बस इतना जरूरी है कि चलें जरूर और जितना हो सके उतना चलें।उन्होंने कहा कि “धीरे-धीरे चलना” हो या “एक बार में ज्यादा चलना” कदमों की संख्या ही असली फर्क लाती है।