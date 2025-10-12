30 Minute Walk Benefit : 30 मिनट की यह वॉक 10,000 कदमों से ज्यादा बेहतर हो सकती है, जानिए अमेरिकी डॉक्टर की सलाह

इंटरवल वॉकिंग ट्रेनिंग (IWT), जिसे जापानी इंटरवल वॉकिंग भी कहा जाता है, जापान के मात्सुमोतो स्थित शिंशु विश्वविद्यालय में प्रोफ़ेसर हिरोशी नोज और एसोसिएट प्रोफ़ेसर शिज़ुए मसुकी द्वारा विकसित एक संरचित वॉकिंग तकनीक है। इस वॉकिंग तकनीक में तेज और धीमी गति से चलने के संरचित अंतराल शामिल हैं। इसमें तीन मिनट तेज गति से चलना (ऐसी गति से किया जाता है जहां बात करना संभव तो है लेकिन चुनौतीपूर्ण भी) और तीन मिनट धीमी गति से चलना (जहां बातचीत आरामदायक रहती है) बारी-बारी से किया जाता है। इस छह मिनट के चक्र को कम से कम 30 मिनट तक, हफ्ते में चार बार दोहराया जाता है।