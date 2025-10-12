30 Minute Walk Benefit : 30 मिनट की यह वॉक 10,000 कदमों से ज्यादा बेहतर हो सकती है, जानिए अमेरिकी डॉक्टर की सलाह

30 Minute Walk Benefit : Japanese Interval Walking Tips (फोटो सोर्स: AI image@Gemini)
30 Minute Walk Benefit : चलना इंसान के लिए सबसे आसान और असरदार एक्सरसाइज में से एक है। इसके लिए किसी खास सामान या जिम की जरूरत नहीं होती बस एक जोड़ी आरामदायक जूते और चलने का मन चाहिए। जो लोग फिट रहने या हेल्दी रहने के लिए चलते हैं, उनके लिए 10,000 कदम रोज चलना एक तरह से गोल्डन रूल माना जाता है।
लेकिन सोचिए, अगर आप सिर्फ 30 मिनट चलकर ही 10,000 कदमों जितने फायदे पा सकें तो? सुनने में थोड़ा सपने जैसा लगता है ना? न्यूयॉर्क की डॉक्टर तानिया इलियट, जो आंतरिक चिकित्सा और एलर्जी/इम्यूनोलॉजी की एक्सपर्ट हैं, बताती हैं कि अगर आप सही तरीके से चलें तो सिर्फ 30 मिनट की वॉक भी आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकती है।
चलना एक सरल कम प्रभाव वाली शारीरिक गतिविधि है जो कई शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य लाभ प्रदान करती है। अध्ययनों ने पैदल चलने को हृदय और हड्डियों के स्वास्थ्य में सुधार से जोड़ा है। यह वज़न प्रबंधन में भी प्रभावी है और जीवनशैली से जुड़ी बीमारियों के जोखिम को भी कम करता है। पैदल चलने के फायदे पहले मिनट से ही शुरू हो जाते हैं।
डॉ. तानिया इलियट ने बताया कि 30 मिनट की पैदल वॉक 10,000 कदम चलने से ज्यादा स्वास्थ्य लाभ प्रदान कर सकती है। डॉ. तानिया इलियट ने इंस्टाग्राम पर साझा किए गए एक वीडियो में कहा, यह 30 मिनट की पैदल यात्रा 10,000 कदम चलने से ज्यादा प्रभावी है।
तो यह विशिष्ट पैदल यात्रा क्या है? अंतराल पैदल प्रशिक्षण डॉक्टर ने कहा, जापान में किए गए शोध से पता चलता है कि हफ्ते में कम से कम चार दिन इंटरवल वॉक ट्रेनिंग से एरोबिक क्षमता, कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकतम मात्रा, पैरों की मांसपेशियों की मजबूती बढ़ती है और ब्लड प्रेशर में उल्लेखनीय कमी आती है।
इंटरवल वॉकिंग ट्रेनिंग (IWT), जिसे जापानी इंटरवल वॉकिंग भी कहा जाता है, जापान के मात्सुमोतो स्थित शिंशु विश्वविद्यालय में प्रोफ़ेसर हिरोशी नोज और एसोसिएट प्रोफ़ेसर शिज़ुए मसुकी द्वारा विकसित एक संरचित वॉकिंग तकनीक है। इस वॉकिंग तकनीक में तेज और धीमी गति से चलने के संरचित अंतराल शामिल हैं। इसमें तीन मिनट तेज गति से चलना (ऐसी गति से किया जाता है जहां बात करना संभव तो है लेकिन चुनौतीपूर्ण भी) और तीन मिनट धीमी गति से चलना (जहां बातचीत आरामदायक रहती है) बारी-बारी से किया जाता है। इस छह मिनट के चक्र को कम से कम 30 मिनट तक, हफ्ते में चार बार दोहराया जाता है।
डॉ. इलियट ने कहा, तीन मिनट तेज चलने के बाद तीन मिनट धीमी गति से चलें और इसे 30 मिनट तक दोहराएं। तो अगर आप वाकई इस चलने की तकनीक में रुचि रखते हैं, तो डॉक्टर इन 3 आसान चरणों का पालन करने का सुझाव देते हैं।
डिसक्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी केवल जागरूकता के लिए है और यह किसी चिकित्सा सलाह का विकल्प नहीं है। पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी दवा या उपचार को अपनाने से पहले विशेषज्ञ या डॉक्टर से सलाह लें।
