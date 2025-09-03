Patrika LogoSwitch to English

Walk 10000 Steps: रोजाना 10,000 कदम कैसे पूरे करें, जानिए स्मार्ट और आसान तरीके

Walk 10000 Steps: 10,000 कदम चलने के बारे में आपने सोशल मीडिया, ऑस्कर, एक्सपर्ट्स आदि के माध्यम से जरूर सुना होगा। लेकिन क्या आप सच में रोजाना 10,000 कदम चलते हैं? अगर नहीं, तो अब चलना शुरू करें, यह आपकी सेहत के लिए बहुत असरदार हो सकता है।यहां कुछ आसान टिप्स दिए गए हैं।

MEGHA ROY

Sep 03, 2025

How to reach 10,000 steps a day | फोटो सोर्स – Freepik

Walk 10000 Steps: आजकल फिटनेस की दुनिया में “10,000 स्टेप्स” का नाम लगभग हर किसी ने सुना होगा। सुनने में तो यह आसान लगता है 'बस चलना' है। लेकिन जो लोग इसे रोज करने की कोशिश करते हैं, वे जानते हैं कि यह उतना भी आसान नहीं है। कुछ दिनों में आप बिना ध्यान दिए ही टारगेट पार कर जाते हैं, जबकि कभी रात को ट्रैकर देखकर पता चलता है कि पूरे दिन में मुश्किल से 3,000–4,000 कदम ही पूरे हुए हैं।अब सवाल यह है कि जब जीवन इतना व्यस्त है तो लोग रोजाना लगातार कैसे चलते हैं? इसका जवाब है, स्मार्ट आदतें और छोटे-छोटे बदलाव। आइए जानते हैं कि आप कैसे आसानी से रोजाना 10,000 कदम पूरे कर सकते हैं।

Walking Habits: वॉक करना सेहत के लिए सबसे असरदार

रोजाना वॉक करना सिर्फ फिटनेस गोल पूरा करने की बात नहीं है, बल्कि यह सेहत के लिए सबसे आसान और असरदार आदतों में से एक है। नियमित वॉक से वजन कंट्रोल रहता है, ब्लड प्रेशर और शुगर लेवल संतुलित रहते हैं, दिल मजबूत बनता है और इम्यूनिटी भी बूस्ट होती है। इतना ही नहीं, वॉकिंग आपके मूड को बेहतर करती है और तनाव को कम करने में भी मददगार है।

रोजाना 10000 कदम कैसे चलें (Smart ways to walk 10000 steps)


छोटा शुरू करें, धीरे-धीरे बढ़ाएं

एकदम से 10,000 कदम का दबाव मत लें। शुरुआत में 4,000–5,000 कदम चलें और धीरे-धीरे बढ़ाते जाएं। इससे शरीर भी एडजस्ट करेगा और आदत भी टिकेगी।

कदमों को हिस्सों में बांटें

पूरे 10,000 कदम एक साथ निकालना मुश्किल लग सकता है। इसलिए सुबह थोड़े, ऑफिस ब्रेक में थोड़े और शाम को बाकी स्टेप्स पूरे करें। दिनभर में यह आसानी से जुड़ जाते हैं।

रोजमर्रा की आदतों में वॉक शामिल करें

लिफ्ट की जगह सीढ़ियां लें, पास की दुकान तक गाड़ी न लेकर पैदल जाएं, फोन कॉल्स करते वक्त टहलें। ये छोटे-छोटे बदलाव बड़ा फर्क डालते हैं।

हैबिट पेयरिंग का इस्तेमाल करें

किसी पसंदीदा चीज को वॉक के साथ जोड़ें। जैसे अपनी फेवरेट पॉडकास्ट, ऑडियोबुक या गाने सुनते हुए चलें। इससे वॉकिंग बोरिंग नहीं लगेगी।

इसे सोशल एक्टिविटी बनाएं

दोस्तों, परिवार या सहकर्मियों के साथ वॉक पर जाएं। इससे मज़ा भी आएगा और मोटिवेशन भी बना रहेगा।

छोटे मौकों को पहचानें

ऑफिस में वॉशरूम तक लंबा रास्ता लें, पार्किंग थोड़ी दूर करें, बच्चों के साथ खेलें। ये छोटे-छोटे मौके आपके कदमों की गिनती को तेजी से बढ़ाते हैं।

वॉक को मजेदार बनाएं

कभी नए पार्क ट्राई करें, कभी ट्रैकिंग करें या फिर डांस-स्टेप्स वाले वर्कआउट। वॉकिंग को चैलेंज की तरह लेने से मज़ा आएगा।

व्यस्त दिनों के लिए लचीला प्लान रखें

हर दिन बिल्कुल 10,000 कदम पूरे करना जरूरी नहीं है। अगर किसी दिन कम कदम हुए, तो अगले दिन थोड़ा ज्यादा चल लें। बैलेंस बनाएं।

शरीर की सुनें

थकान या दर्द महसूस हो तो आराम करें। हेल्दी वॉकिंग वही है जिसमें शरीर सहज रहे।

