Black Garlic Benefits: काला लहसुन डायबिटीज और दिल के मरीजों के लिए है रामबाण, जानें इसके फायदे

Updated: June 09, 2022 10:07:16 am

Black Garlic Benefits: काला लहसुन का सेवन करने से सेहत को कई तरह से लाभ मिलते हैं। काला लहसुन का उपयोग औषधियों के रूप में किया जाता है। काला लहसुन में कैलोरी, प्रोटीन, फाइबर, आयरन, विटामिन सी और कैल्शियम के अच्छे स्रोत पाए जाते है, जो स्वास्थ्य से जुड़ी कई समस्याओं को दूर करने में मदद करते हैं। काला लहसुन सफेद लहसुन का ही रूप है, जिसे फर्मेंटेशन के द्वारा तैयार किया जाता है। दिल के मरीजों के लिए काला लहसुन का सेवन करना फायदेमंद होता है। साथ ही काला लहसुन ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद करता है। तो आइए जानते हैं काला लहसुन का सेवन करने से सेहत को मिलने वाले फायदे के बारे में

Health benefits of black garlic for diabetes and heart patients