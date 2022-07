Kuttu Flour Benefits: सावन के सोमवार व्रत में करें कुट्टू के आटे का सेवन, सेहत को मिलेंगे ये अद्भुत फायदे

Kuttu Flour Benefits: भगवान शिव का प्रिय सावन का महीना शुरू हो गया है सावन के सोमवार व्रत करने पर विशेष लाभ प्राप्त होता है ऐसे में आप सावन के सोमवार व्रत में कुट्टू के आटे का सेवन कर सकते है कुट्टू के आटे का सेवन करना स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होता है

Kuttu Flour Benefits: सावन के सोमवार का व्रत ज्यादातर महिलाएं करती है ऐसे में महिलाएं खुद को स्वस्थ बनाए रखने के लिए सावन के सोमवार व्रत में कुट्टू के आटे का सेवन कर सकती है कुट्टू एक अनाज है जिसका सेवन व्रत में किया जाता है कुट्टू के आटे का सेवन करने से सेहत को कई प्रकार के लाभ मिलते है लोग व्रत में कुट्टू के आटे की रोटी, पूड़ियां या पकौड़े बनाकर खाते हैं। कुट्टू का आटा में फाइबर, प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम, फॉस्फोरस, पोटैशियम और मैग्नीशियम जैसे पोषक तत्त्व के गुण पाए जाते है, जो शरीर को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करते है व्रत में कुट्टू के आटे का सेवन करने से शरीर की पोषक तत्त्व की कमी पूरी होती है साथ ही इसका सेवन करने से हड्डियां मजबूत होती है तो आइए जानते है कुट्टू के आटे का सेवन करने से सेहत को मिलने वाले लाभ के बारे में

Health benefits of buckwheat flour during the Monday fast of Sawan