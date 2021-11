Health Tips: सौंफ के साथ मिश्री खाने से शरीर और मन दोनों को ही लाभ होता है। इससे मानसिक एकाग्रता बढ़ाने में मदद मिलती है। सौंफ और मिश्री साथ में खाने से शरीर को विटामिन सी की पूर्ति होती है। पेट की बीमारियों के लिए यह बहुत प्रभावी दवा है जैसे मरोड़, दर्द और गैस्ट्रिक डिस्ऑर्डर के लिए।

Health benefits of eating saunf and mishri in hindi