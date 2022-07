Karonda Benefits: हड्डियों को मजबूत बनाने से लेकर दिल को स्वस्थ बनाए रखने में फायदेमंद होता है करौंदा, जानें अन्य फायदे

Karonda Benefits: करौंदा का सेवन करना स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। करौंदा कई सारे पोषक तत्व के गुणों से भरपूर होता है। करौंदा का सेवन करने से हड्डियों को मजबूत बनाने और दिल को स्वस्थ बनाए रखने में मदद मिलती है।

Karonda Benefits: करौंदा का सेवन करने से सेहत को कई तरह के लाभ मिलते हैं। करौंदा को फल और सब्जी दोनों तरह से खाया जाता है। इसका इस्तेमाल सब्जी, जूस, चटनी और अचार के रूप में किया जाता है। करौंदा में विटामिन सी, प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम, पोटैशियम, फास्फोरस और जिंक भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जो स्वास्थ्य संबंधित कई सारी समस्याओं को दूर करने में मदद करते हैं। हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए करौंदा का सेवन करना फायदेमंद होता है। साथ ही ये दिल से जुड़ी समस्याओं को दूर करने में मदद करता है। तो आइए जानते हैं करौंदा का सेवन करने से सेहत को मिलने वाले लाभ के बारे में

Health benefits of karonda for bones and heart