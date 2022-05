Harmful Fruit Juices : इन 4 फलों का जूस भूलकर भी न पीएं, फायदे की जगह जानिए क्या होता है नुकसान

इन फलों के जूस की जगह साबूत खाने की डालें आदत-Make a habit of eating whole fruits instead of these fruit juices नाशपाती का जूस

एंटीऑक्सीडेंट्स व मिनरल्स से भरपूर नाशपाती सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है, लेकिन इसका जूस कभी न पीएं। इसका जूस फायदे की जगह नुकसान ज्यादा करता है, क्योंकि इसके जूस में मौजूद सॉर्बिटोल शुगर आसानी से नहीं पच पाता, जबकि इसे अगर रफेज के साथ खाया जाए तो इसे पचाना आसान होता है। जूस पीने से अपच, गैस और पेट दर्द जैसी समस्या हो सकती है।

अनानास का जूस

अनानास खाने की जगह जूस पीते हैं तो ये फायदा कम नुकसान ज्यादा करेगा। खट्टा-मीठा इसके जूस में शुगर की मात्रा ज्यादा होती है। इसकी वजह से शरीर में ब्लड का शुगर लेवल बढ़ सकता है। जूस तुरंत ब्लड में घुल कर ग्लूकोज में बदल जाता है। इससे तेजी से शुगर लेवल बढ़ता है। जबक अनानास साबूत खाने पर ग्लूकोज बनने की प्रक्रिया स्लो होती है।

एप्पल जूस

जहां रोज़ाना एक सेब खाना सेहत के लिए फायदेमंद माना जाता है वहीं इसका जूस सेहत के लिए किसी भी तरह से फायदेमंद नहीं होता क्योंकि बाहर इसका जूस बनाते वक्त बीज कई बार निकाला नहीं जाता और इन बीजों में एमिग्डैलिन केमिकल पाया जाता है, जो शरीर को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। तो बाहर इसका जूस पीना अवॉयड करें, हां अगर घर पर बना रहे हैं तो इसके बीज निकालकर बनाएं।

चैरी के जूस

चैरी के जूस भले ही बहुत स्वादिष्ट लगते हैं लेकिन इसके जूस में भी सोर्बिटोल उच्‍च मात्रा में होता है। इससे ये आसानी से पच नहीं पाता है। सोर्बिटोल के अधिक लेवल के कारण शरीर आंतों में रक्‍त वाहिकाओं से पानी को खींचकर इसे पतला करने की कोशिश करता है जिससे मल पतला हो जाता है।

डिस्क्लेमर- आर्टिकल में सुझाए गए टिप्स और सलाह केवल आम जानकारी के लिए दिए गए हैं और इसे आजमाने से पहले किसी पेशेवर चिकित्सक सलाह जरूर लें। किसी भी तरह का फिटनेस प्रोग्राम शुरू करने, एक्सरसाइज करने या डाइट में बदलाव करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श जरूर लें।