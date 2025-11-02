Healthy Brain Habits : 80 की उम्र में भी 50 जैसी याददाश्त! साइंटिस्ट्स ने बताया दिमाग जवान रखने का राज

Healthy Brain Habits: 80 की उम्र में भी 50 जैसी याददाश्त ऐसा सोचना थोड़ा हैरान कर सकता है। लेकिन ये सच है। आम तौर पर उम्र बढ़ने के साथ याददाश्त कमजोर होने लगती है। नई चीजें याद करना मुश्किल हो जाता है, सोचने की क्षमता भी धीमी पड़ने लगती है और दिमाग का कुछ हिस्सा सिकुड़ने वगता है। लेकिन कई ऐसे सुपर एजर लोग हैं जिनमें यह बदलाव बहुत कम या बिल्कुल नहीं होता है। कुछ सुपर एजर में अल्जाइमर के संकेत भी मिलते हैं, लेकिन उनका दिमाग बिना किसी कमी के काम करता रहता है। तो आइए जानते हैं कैसा होता है सुपर एजर का दिमाग।