Healthy Tips: लेटते या उठते वक्त चक्कर आते हैं? सावधान! ये है इस बीमारी का संकेत

Healthy Tips: कई बार अचानक सिर घूमना, आंखों के आगे अंधेरा छा जाना या शरीर का संतुलन बिगड़ जाना हमें डरा देता है। आमतौर पर लोग इसे कमजोरी, खाली पेट रहना या थकान मान लेते हैं, लेकिन अगर यह बार-बार होता है। खासकर लेटे-लेटे, करवट बदलते या अचानक उठते समय, तो यह किसी गंभीर दिक्कत का संकेत हो सकता है। न्यूरोस्पाइन सर्जन डॉ. अरुण तुंगारिया के मुताबिक, यह समस्या अक्सर कान से जुड़ी होती है, जिसे BPPV (Benign Paroxysmal Positional Vertigo) कहा जाता है।