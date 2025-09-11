Heart Attack Time: दिन में इस समय सबसे ज्यादा होता है हार्ट अटैक, जानिए कैसे बचें!

सर्दियों में शरीर कमजोर और अस्थिर हो जाता है। ठंड बढ़ने से ब्लड वेसेल्स सिकुड़ जाती हैं और मानसिक तनाव भी बढ़ जाता है। यही वजह है कि इस मौसम में हार्ट अटैक का खतरा ज्यादा बना रहता है। मॉनडे को हार्ट अटैक ज्यादा देखने को मिलता है क्योंकि इस दिन वर्क स्ट्रेस (काम का दबाव) सबसे अधिक होता है। पश्चिमी देशों में सोमवार, मिडिल ईस्ट में शुक्रवार, जबकि जापान में वीकेंड पर हार्ट अटैक ज्यादा होते हैं।