Heart Attack Time: दिन में इस समय सबसे ज्यादा होता है हार्ट अटैक, जानिए कैसे बचें!

Heart Attack Time: दिल की बीमारियां यानी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज (CVDs) आज दुनिया में मौत का सबसे बड़ा कारण बन गई हैं। हर साल करीब 1.79 करोड़ लोग इन बीमारियों के चलते अपनी जान गंवा देते हैं। इनमें से 80% से ज्यादा मौतें हार्ट अटैक और स्ट्रोक की वजह से होती हैं।
हार्ट अटैक तब होता है जब दिल की नसों में ब्लड फ्लो रुक जाता है। इसका मतलब दिल की मांसपेशियों तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती। अगर समय रहते इलाज न मिले तो यह बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। तो आइए जानते हैं कि हार्ट अटैक सबसे ज्यादा किस समय आता है।
हार्ट अटैक का खतरा साल, महीने, दिन और समय पर भी निर्भर करता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक, सर्दियों में, सोमवार को और सुबह के समय हार्ट अटैक ज्यादा होते हैं। खासकर दिसंबर के अंत में क्रिसमस और न्यू ईयर के बीच का समय। इसको हार्ट अटैक सीजन भी कहा जाता है।
सर्दियों में शरीर कमजोर और अस्थिर हो जाता है। ठंड बढ़ने से ब्लड वेसेल्स सिकुड़ जाती हैं और मानसिक तनाव भी बढ़ जाता है। यही वजह है कि इस मौसम में हार्ट अटैक का खतरा ज्यादा बना रहता है। मॉनडे को हार्ट अटैक ज्यादा देखने को मिलता है क्योंकि इस दिन वर्क स्ट्रेस (काम का दबाव) सबसे अधिक होता है। पश्चिमी देशों में सोमवार, मिडिल ईस्ट में शुक्रवार, जबकि जापान में वीकेंड पर हार्ट अटैक ज्यादा होते हैं।
सवेरे 6 बजे से दोपहर तक खासकर सुबह के पहले तीन घंटे में हार्ट अटैक का खतरा सबसे ज्यादा होता है। क्योंकि इस समय ब्लड वेसेल्स सिकुड़ी रहती हैं, खून गाढ़ा होता है और खून पतला करने वाले रसायन कम बनते हैं। अगर नसों में पहले से प्लाक जमा हो, तो ऑक्सीजन की कमी और खून जमना मिलकर हार्ट अटैक का कारण बनते हैं।
हार्ट अटैक से बचने के लिए यह समझना जरूरी है कि आपकी उम्र, खान-पान की आदतें, लाइफस्टाइल, परिवार में हार्ट डिजीज का इतिहास, और रोजमर्रा की आदतें किस हद तक जोखिम बढ़ाती हैं। यह ध्यान रखें कि हार्ट अटैक अचानक नहीं आता। यह धीरे-धीरे कई कारणों से बनता है। आप इससे बचने के लिए संतुलित और हेल्दी डाइट लें। रोजाना एक्सरसाइज करें। स्ट्रेस को कम करें। डॉक्टर से नियमित चेकअप कराएं। कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल में रखें।