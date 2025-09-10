Morning Alarm से बढ़ सकता है Heart Attack और Stroke का खतरा, स्टडी में हुआ खुलासा

Morning Alarm Heart Attack Risk: हाल ही में अमेरिका के वर्जीनिया यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ नर्सिंग में एक स्टडी हुई है। इसमें पाया गया कि सुबह अलार्म बजने से ब्लड प्रेशर तेजी से बढ़ जाता है। इससे दिल का दौरा (Heart Attack) और ब्रेन स्ट्रोक (Stroke) का खतरा बढ़ सकता है। रिसर्चर किम ने 32 लोगों पर दो दिन तक स्टडी की। पहले दिन उन्हें बिना अलार्म के नेचुरली उठने के लिए कहा गया। दूसरे दिन उन्होंने अलार्म लगाया। नतीजा ये निकला कि अलार्म से उठने पर ब्लड प्रेशर नेचुरली उठने वालों से 74% ज्यादा बढ़ गया।