Morning Alarm से बढ़ सकता है Heart Attack और Stroke का खतरा, स्टडी में हुआ खुलासा

Morning Alarm Heart Attack Risk: एक हालिया स्टडी में खुलासा हुआ कि सुबह अलार्म बजने से ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, जिससे Heart Attack और Stroke का खतरा बढ़ जाता है। जानिए इससे बचने के प्रभावी उपाय।

भारत

Dimple Yadav

Sep 10, 2025

Morning alarm increases heart attack
Morning alarm increases heart attack (photo- freepik)

Morning Alarm Heart Attack Risk: हाल ही में अमेरिका के वर्जीनिया यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ नर्सिंग में एक स्टडी हुई है। इसमें पाया गया कि सुबह अलार्म बजने से ब्लड प्रेशर तेजी से बढ़ जाता है। इससे दिल का दौरा (Heart Attack) और ब्रेन स्ट्रोक (Stroke) का खतरा बढ़ सकता है। रिसर्चर किम ने 32 लोगों पर दो दिन तक स्टडी की। पहले दिन उन्हें बिना अलार्म के नेचुरली उठने के लिए कहा गया। दूसरे दिन उन्होंने अलार्म लगाया। नतीजा ये निकला कि अलार्म से उठने पर ब्लड प्रेशर नेचुरली उठने वालों से 74% ज्यादा बढ़ गया।

अगर नींद पूरी नहीं हो और अलार्म से जल्दी उठना पड़े तो यह और भी खतरनाक हो जाता है। खासकर उन लोगों के लिए जिनको पहले से दिल की बीमारी या हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हो। अचानक अलार्म से उठने पर नींद से उबरने में दो घंटे तक सुस्ती (Sleep Inertia) बनी रहती है, जिससे तनाव और भी बढ़ जाता है।

कैसे अलार्म आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है?

अलार्म बजते ही शरीर का Stress Response शुरू हो जाता है। Cortisol और Adrenaline नाम के हार्मोन रिलीज होते हैं।इससे दिल की धड़कन तेज हो जाती है और ब्लड वेसल्स सिकुड़ने लगते हैं। परिणामस्वरूप सुबह ब्लड प्रेशर बहुत तेजी से बढ़ जाता है। ये खासकर तब ज्यादा खतरनाक होता है जब नींद 7 घंटे से कम हो। लंबे समय तक ऐसा होने से Heart Attack और Stroke का खतरा बढ़ सकता है।

अच्छा अलार्म टोन कैसा होना चाहिए?

नरम और म्यूजिक जैसा अलार्म सेट करें, ताकि धीरे-धीरे उठें, जैसे बांसुरी या पियानो की धुन, बारिश की आवाज, हल्की जाज म्यूजिक, नदी का बहता पानी, पक्षियों की चहचहाहट, समुद्र की लहरों की आवाज, जंगल की आवाज,

कैसे बिना अलार्म के नेचुरली उठें?

सुबह के समय कमरे में धूप आने दें, ताकि मस्तिष्क खुद से जागने लगे। सोने का और उठने का टाइम रोज एक जैसा रखें।शारीरिक एक्टिविटी बढ़ाएं, ताकि नींद अच्छी आए। स्नूज बटन से बचने की कोशिश करें क्योंकि यह आपकी नींद को टुकड़ों में कर देता है। कोशिश करें कि रोजाना कम से कम 7-9 घंटे की नींद लें। अगर अलार्म लगाना ही पड़े तो नरम धुन वाला सेट करें।

सुबह का हेल्दी नाश्ता क्यों जरूरी है?

नाश्ता आपके शरीर को जरूरी एनर्जी और न्यूट्रिएंट देता है। जो लोग नाश्ता करते हैं, उन्हें दिनभर एनर्जी और अच्छा मूड मिलता है। इससे आपकी स्लीप-वेक साइकिल भी सही बनी रहती है। नाश्ता छोड़ना आपकी नींद में गड़बड़ी पैदा कर सकता है।

