Heatwave and Your Periods : धूप में निकलने से पहले महिलाओं को रखना होगा विशेष ध्यान

गर्मी का हार्मोनल संतुलन पर प्रभाव Effect of heat on hormonal balance स्त्री रोग विशेषज्ञ कहती हैं, “अत्यधिक गर्मी हार्मोनल संतुलन को बाधित कर सकती है जो स्त्री रोग विशेषज्ञ कहती हैं, “अत्यधिक गर्मी हार्मोनल संतुलन को बाधित कर सकती है जो मासिक धर्म चक्र ((Menstrual cycle)) को नियंत्रित करता है। उच्च तापमान से शारीरिक तनाव होता है, जिससे कोर्टिसोल स्तर बढ़ जाता है। कोर्टिसोल, जिसे तनाव हार्मोन के रूप में जाना जाता है, हाइपोथैलेमस से गोनाडोट्रोपिन-रिलीजिंग हार्मोन (GnRH) के स्राव में व्यवधान कर सकता है।

निर्जलीकरण और मासिक धर्म में परिवर्तन Dehydration and menstrual changes Heatwave and Your Period हीटवेव के दौरान आम तौर पर होने वाला निर्जलीकरण मासिक धर्म प्रवाह ((Menstrual cycle)) और चक्र की नियमितता में बदलाव ला सकता है। निर्जलीकरण रक्त की मात्रा और परिसंचरण को प्रभावित करता है, जिससे हल्का मासिक धर्म या धब्बेदार रक्तस्राव हो सकता है। यह गड़बड़ी पिट्यूटरी ग्रंथि से कूप-उत्तेजक हार्मोन (FSH) और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन (LH) के रिलीज को प्रभावित कर सकती है, जो अंततः ओव्यूलेशन और मासिक धर्म की नियमितता को प्रभावित करती है।हीटवेव के दौरान आम तौर पर होने वाला निर्जलीकरण मासिक धर्म प्रवाह ((Menstrual cycle)) और चक्र की नियमितता में बदलाव ला सकता है। निर्जलीकरण रक्त की मात्रा और परिसंचरण को प्रभावित करता है, जिससे हल्का मासिक धर्म या धब्बेदार रक्तस्राव हो सकता है।

इसके अलावा अपर्याप्त जलयोजन शरीर की विषाक्त पदार्थों को प्रभावी ढंग से समाप्त करने की क्षमता को प्रभावित कर सकता है, जिससे हार्मोनल संतुलन प्रभावित हो सकता है। उच्च तापमान से बढ़ने वाले सामान्य मासिक धर्म लक्षणों में शामिल हैं: Common menstrual symptoms that may be aggravated by a high temperature include: ऐंठन: निर्जलीकरण और इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन के कारण मांसपेशियों के कार्य को प्रभावित करने से ऐंठन का अनुभव बढ़ सकता है।

थकान: उच्च तापमान से मासिक धर्म के दौरान आमतौर पर महसूस होने वाली थकान और सुस्ती बढ़ सकती है।

सूजन: गर्मी के कारण जल प्रतिधारण हो सकता है, जिससे सूजन और असुविधा बढ़ सकती है।

उच्च तापमान के मासिक धर्म स्वास्थ्य पर प्रभाव को कम करने के व्यावहारिक उपाय The following steps can be taken to reduce the impact on menstrual health during heatwaves हीटवेव के दौरान मासिक धर्म स्वास्थ्य पर प्रभाव को कम करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं

हाइड्रेटेड रहें: पूरे दिन भरपूर पानी पिएं ताकि जलयोजन बनी रहे और शरीर की समग्र कार्यप्रणाली का समर्थन हो सके। कम से कम 8-10 गिलास पानी पीने का लक्ष्य रखें, खासकर अगर आप सक्रिय हैं या अधिक पसीना बहाते हैं।

संतुलित आहार: फलों, सब्जियों और साबुत अनाज से भरपूर आहार का सेवन करें ताकि आवश्यक विटामिन और खनिज मिल सकें। उच्च जल सामग्री वाले खाद्य पदार्थ, जैसे तरबूज और खीरा, जलयोजन बनाए रखने में मदद कर सकते हैं।

शीतल वातावरण: जितना संभव हो एयर कंडीशनिंग या अच्छी तरह हवादार स्थानों में रहें ताकि गर्मी से बचा जा सके। पंखों का उपयोग, ठंडे स्नान और हल्के कपड़े पहनने से भी शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है।

नियमित व्यायाम: मध्यम व्यायाम हार्मोन को नियंत्रित करने और परिसंचरण में सुधार करने में मदद कर सकता है। योग और तैराकी जैसी गतिविधियां गर्म मौसम में विशेष रूप से लाभकारी होती हैं। इलेक्ट्रोलाइट संतुलन: इलेक्ट्रोलाइट समाधानों का उपयोग करें या पोटेशियम, मैग्नीशियम और सोडियम से भरपूर खाद्य पदार्थ खाएं ताकि इलेक्ट्रोलाइट संतुलन बना रहे और मांसपेशियों में ऐंठन को रोका जा सके।

इस प्रकार, महिलाओं को धूप में बाहर निकलने से पहले कुछ अतिरिक्त सावधानियों का पालन करना आवश्यक है, ताकि वे अपनी सेहत का ख्याल रख सकें और मासिक धर्म के दौरान होने वाले असुविधाओं से बच सकें।