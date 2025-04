Height According Weight: हाइट और उम्र के अनुसार सही वजन कितना होना चाहिए? जानिए सेहत के लिए क्यों है जरूरी

उम्र और हाइट के अनुसार सही वजन क्यों जरूरी है? नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ एजिंग (National Institute of Aging) की रिपोर्ट के अनुसार, सही वजन बनाए रखने से कई गंभीर बीमारियों की संभावना कम हो जाती है। अगर आपका वजन जरूरत से ज्यादा या कम है तो इससे सेहत पर असर पड़ सकता है। आइए जानते हैं, आपकी उम्र के अनुसार आपका वजन कितना होना चाहिए। (Weight by age and height)

Height According Weight Chart Male: पुरुषों के लिए वजन (उम्र के अनुसार) Height According Weight Chart Male Height According Weight Chart Female: महिलाओं के लिए वजन (उम्र के अनुसार) Height According Weight Chart Female BMI (बॉडी मास इंडेक्स) क्या होता है। बॉडी मास इंडेक्स (BMI) एक मानक है, जिससे यह पता चलता है कि आपका वजन आपकी हाइट के हिसाब से सही है या नहीं। इसे वजन (किलोग्राम) को हाइट (मीटर) के वर्ग (²) से भाग देकर निकाला जाता है।

BMI के आधार पर वजन की स्थिति: 1. 18.5 से कम- वजन कम (अंडरवेट) 2. 18.5-24.9- सामान्य वजन (स्वस्थ शरीर) 3. 25.0-29.9 – अधिक वजन (ओवरवेट) 4. 30 से अधिक- मोटापा (ओबेसिटी)

यदि आपका BMI 18.5 से कम है तो इससे कमजोरी, एनीमिया और हड्डियों से जुड़ी बीमारियों का खतरा हो सकता है। वहीं अगर आपका BMI 25 से ज्यादा है तो आपको हृदय रोग, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और जोड़ों से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं।

क्या BMI हर किसी के लिए उपयुक्त है? अगर आप एक एथलीट हैं या गर्भवती महिला हैं तो BMI पूरी तरह से आपके शरीर की सही स्थिति को नहीं दर्शा सकता। ऐसे में डॉक्टर से सलाह लेना बेहतर रहेगा।

स्वस्थ वजन बनाए रखने के लिए क्या करें? संतुलित आहार लें – प्रोटीन, फाइबर और विटामिन से भरपूर भोजन करें। नियमित व्यायाम करें – रोजाना कम से कम 30 मिनट वर्कआउट करें। हाइड्रेटेड रहें – पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं।

पर्याप्त नींद लें – अच्छी सेहत के लिए रोज 7-8 घंटे की नींद जरूरी है। डिसक्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी केवल जागरूकता के लिए है और यह किसी चिकित्सा सलाह का विकल्प नहीं है। पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी दवा या उपचार को अपनाने से पहले विशेषज्ञ या डॉक्टर से सलाह लें।