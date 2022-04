Symptoms of Liver Cirrhosis: हेपेटाइटिस और अल्कोहल के कारण हो सकता है लिवर सिरोसिस, पहचानिए इस बीमारी के 5 शुरुआती लक्षण

Symptoms of Liver Cirrhosis : लिवर सिरोसिस एक खतरनाक बीमारी है, जिसका समय रहते निदान और इलाज शुरू ना किया जाए, तो व्यक्ति की मौत भी हो सकती है।

Published: April 19, 2022 09:34:55 am

लिवर सिरोसिए एक जानलेवा बीमारी है और इसके होने के एक नहीं कई कारण होते हैं, इसमें प्रमुख कारण हेपेटाइटिस और अल्कोहल का आदि होना है। शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है लिवर और ये काम करना कम या बंद कर दे तो जान तक जा सकती है।

लिवर से बाइल जूस यानी पित्त निकलता है और ये खाना पचाने से लेकर बल्ड में जरूरी तत्वों को अवशोषित कराने का काम करता है। शरीर से टॉक्सिन्स बारह निकालकर अन्य अंगों को काम करने के लिए प्रेरित करता है। लिवर के जरिए ही ऊर्जा और प्रोटीन मिलता है। इसी प्रोटीन के जरिए ब्लड क्लॉट होता है। शुगर को स्टोर करता है, इंफेक्शन से लड़ने में मदद करता है।

Symptoms of Liver Cirrhosis

इतने काम जब लिवर करता है तो आप खुद समय सकते हैं कि इसे सुरक्षित रखना कितना जरूरी है। क्योंकि एक लिवर के खराब होने से शरीर काम करना बंद कर सकता है। लिवर की खराबी से क रोग (Liver Diseases) होते हैं।

लिवर सिरोसिस क्या है- what is liver cirrhosis लिवर की सबसे गंभीर और जानलेवा बीमारी है लिवर सिरोसिस (Liver cirrhosis)। यह लिवर में होने वाला एक प्रकार का फाइब्रोसिस है, जो हेपेटाइटिस, क्रोनिक एल्कोहलिज्म के कारण होता है। लिवर सिरोसिस (Liver Cirrhosis) होने पर लिवर की स्वस्थ टिशूज को जख्मी ऊतक धीरे-धीरे बदल देते हैं, जिससे लिवर कम प्रभावी बनता है। यदि लिवर की इस बीामरी का समय रहते इलाज न हो तो यह जानलेवा होती है।

लिवर सिरोसिस के कारण Causes of liver cirrhosis लिवर सिरोसिस का एक बहुत बड़ा कारण होता है शराब का आदि होना। वहीं, कई बार अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स या लगातार फैटी फूड्स खाने की आदत के कारण भी ये समस्या होती है। वही दूसरा, बड़ा कारण इसका होता है , हेपेटाइटिस बी, सी का होना। हेपेटाइटिस एक संक्रामक बीमारी है। लिवर सिरोसिस जब गंभीर रूप ले लेता है, तो इसका इलाज सिर्फ लिवर ट्रांसप्लांट के जरिए ही संभव है।

लिवर सिरोसिस का खतरा किसे ज्यादा- who is more prone to liver cirrhosis लिवर से संबंधित कोई भी रोग या समस्या होने के कारण लिवर सिरोसिस होने की संभावना बढ़ जाती है। लिवर की समस्याओं का इलाज ना करवाने से यह और भी ज्यादा बद से बदतर हो जाएगा और एक समय में लिवर सिरोसिस का रूप ले लेगा।

लगातार एल्कोहल पीने वालों को होता है लिवर सिरोसिस का खतरा

वायरल हेपेटाइटिस

डायबिटीज का कंट्रोल में ना रहना

मोटापा

इस्तेमाल किए हुए इंजेक्शन से दवा या सुई लगवाना

लिवर डिजीज बीमारी

असुरक्षित यौन संबंध लिवर सिरोसिस के शुरुआती लक्षण (Symptoms of Liver Cirrhosis in Hindi)

रक्तस्राव होना या शरीर पर चोट का निशान पड़ना

त्वचा और आंखों का पीला होना या फिर जॉन्डिस

पैरों, एड़ियों या फिर तलवों में सूजन होना

पेट में फ्लूड का जमा होना और फूलते जाना

वजन कम होते जाना

यूरिन का कम आना या बहुत ज्यादा पीला या लाल होना अगर ये लक्षण आपको नजर आते हैं तो बिना देरी किए डॉक्टर से मिलें और लगकर इलाज करें। ताकि लिवर सिरोसिस से बचा जा सके। अगर ये लक्षण आपको नजर आते हैं तो बिना देरी किए डॉक्टर से मिलें और लगकर इलाज करें। ताकि लिवर सिरोसिस से बचा जा सके।

डिस्क्लेमर- आर्टिकल में सुझाए गए टिप्स और सलाह केवल आम जानकारी के लिए दिए गए हैं और इसे आजमाने से पहले किसी पेशेवर चिकित्सक सलाह जरूर लें। किसी भी तरह का फिटनेस प्रोग्राम शुरू करने, एक्सरसाइज करने या डाइट में बदलाव करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श जरूर लें।

