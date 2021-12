High Cholesterol Diet: कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित रखने के लिए दिन में दो बार 'से अधिक न खाएं' भोजन

High Cholesterol Diet: सही खानपान न होना, शारीरिक गतिविधि की कमी जैसे कई जोखिम कारक हैं, जिससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है। ऐसे में कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए डाइट की अहम भूमिका हो सकती है। शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा होने पर कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। कोलेस्ट्रॉल लेवल हमेशा ठीक बना रहे, इसके लिए आपको अपने खान-पान पर सबसे पहले ध्यान देना होगा।

नई दिल्ली। High Cholesterol Diet: कोलेस्ट्रॉल, लिवर द्वारा उत्पादित एक वसायुक्त पदार्थ है, जो सेल मेंब्रेन्स का निर्माण करता है। कोलेस्ट्रॉल वैसे तो शरीर के लिए आवश्यक है पर इसका बढ़ना गंभीर समस्याओं को जन्म दे सकता है। आजकल सारी बीमारियों की जड़ अनियमित खानपान ही है। इसलिए यह समझना जरूरी है नियमित और संतुलित खानपान ही आपको इन बीमारियों से बचा भी सकता है। तो अपने कॉलेस्ट्रोल को नियंत्रित करने के लिए सही आहार अपनाना बेहद जरूरी है। आप स्वस्थ भोजन करके और जीवनशैली में बदलाव करके अपने कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकते हैं।

