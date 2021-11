जानें डायबिटीज के मरीज़ों के लिए घरेलू उपाय जो वर्षों से है कारगर

आज कल कुछ बीमारी ऐसी हैं जो आम हो गई है जो दुनिया भर के बहुत से लोगों को अपना शिकार बना रही है उसी में से एक है डायबिटीज। डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जो कि दुनियाभर में लोगों को तेजी से अपना शिकार बना रही है। डायबिटीज की शुरुआत के पीछे के कारण हैं, जिनमें सबसे पहले शामिल हैं खराब डाइट, मोटापा और गतिहीन जीवन शैली। दूसरे कारणों में शामिल है आपकी जीन्स यानी कि अनुवांशिक डायबिटीज और तीसरा व सबसे गंभीर कारण है आपके इम्यून सिस्टम का पैंक्रियाज के उन सेल्स पर हमला कर देना जो कि इंसुलिन बनाते हैं।

home remedies for diabetes patients which have been effective for year